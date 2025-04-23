В качестве ответной меры на «конфронтационный курс Лондона» МИД России ввел персональные санкции в отношении членов парламента Великобритании. Въезд в страну закрыли для 21 британского подданного, в том числе для членов Палаты лордов и депутатов Палаты общин. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«Враждебные заявления и голословные обвинения, звучащие из уст членов парламента Великобритании, в том числе публичные выступления в пользу изъятия „обездвиженных“ в западных юрисдикциях российских активов, не только потворствуют враждебному курсу Лондона, но и используются противниками взаимоуважительного диалога с Россией для подрыва фундамента двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении.

Ограничения на въезд в Россию ввели в отношении шести членов Палаты лордов:

— Дэвида Патрика Пола Алтона;

— Чарльза Эдварда Рэймонда Баннера;

— Кивана Дэвида Джонса;

— Росса Джона Кемпселла;

— Джереми Первиса;

— Джули Элизабет Смит.

Под санкции также попали 15 депутатов Палаты общин из Лейбористской, Либерально-демократической, Демократической юнионистской и Шотландской национальной партий.

В ноябре 2024 года российский МИД ввел санкции в отношении 30 граждан Великобритании, среди которых были министры внутренних дел, финансов, юстиции, образования, здравоохранения, а также представители министерства обороны, советники и журналисты.

В феврале 2025 года Великобритания расширила санкционный список в отношении России на пять позиций, добавив в него заместителя министра обороны Павла Фрадкова, а также предпринимателя и владельца компании «ПНК-Урал» Артема Чайку и директора федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Владимира Селина.