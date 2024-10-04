Народный артист России Вячеслав Добрынин умер 1 октября на 79-м году жизни. В пятницу, 4 октября, в Москве прошло прощание с композитором. На церемонии присутствовали близкие, друзья и коллеги Добрынина по цеху. Как это было — в материале RTVI.

Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания.

На церемонии есть цветы от Николая Расторгуева, Игоря Матвиенко и футбольного клуба «Динамо», болельщиком которого был Добрынин. Представитель Аллы Пугачевой также присутствовала на церемонии и передала от певицы венок.

Попрощаться с народным артистом пришли певцы Лев Лещенко, Юрий Антонов, Александр Маршал, Аркадий Укупник и Михаил Муромов, юмористы Владимир Винокур, Михаил Грушевский, поэт-песенник Симон Осиашвили и другие коллеги и друзья композитора.

Mash пишет, что на церемонию прощания не приехал Михаил Шуфутинский — близкий друг Добрынина.

«По нашей информации, музыкант заболел и сейчас находится в Ессентуках. Его помощница подтвердила, что Шуфутинский не смог посетить церемонию», — сказано в сообщении.

Гроб с телом Добрынина проводили аплодисментами, композитора похоронили на «аллее звезд» рядом с могилой Валентина Юдашкина.

Что говорили о Добрынине его коллеги

Владимир Винокур на церемонии прощания с Добрыниным рассказал, что композитор советовал ему уйти из юмора. По его словам, Добрынин предлагал исполнять песни вместе, передает корреспондент NEWS.ru.

«Славка мне часто говорил (он меня Вовкой звал): «Вовка, завязывай с юмором, давай петь, потому что ты это можешь прекрасно делать». Но я счастлив, что был просто зрителем и поклонником творчества Славы», — отметил Винокур.

Юрий Антонов рассказал, что предрек популярность Вячеслава Добрынина.

«Я был одним из первых, кому он показал свои первые песни. Они были неплохими и я ему об этом сказал», — сказал артист.

Певец Александр Маршал вспомнил, что сошелся с Добрыниным на группе The Beatles.

«Обсуждали это часто. Для нас это была группа, которая повлияла на нашу жизнь. Поэтому нас The Beatles сблизил с ним», — отметил артист.

По его словам, Вячеслав Добрынин запомнился добродушным, периодически веселым и очень жизнерадостным человеком.

Экс-глава правительства России Сергей Степашин назвал Добрынина другом и настоящим болельщиком футбольного клуба «Динамо».

«В последнем разговоре мы договаривались, что он поедет на футбол. Мы ему сделаем пропуск, Fan-ID, так называемое. Но Славки уже не стало, к сожалению. Так что, жалко», — сказал он.

Поэт-песенник Симон Осиашвили рассказал, что Добырынин несколько месяцев назад попросил совместно написать песню и даже говорил, что это может быть его последнее произведение.

«Он даже предложил название песни «Все могло быть иначе». Я долго не брался за эту работу, но потом все-таки написал припев, который получился пророческим», — отметил Осиашвили.