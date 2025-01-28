Спецслужбы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности президента России Владимира Путина. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова передает РБК.

По словам представителя Кремля, спецслужбы «на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности». Также, отметил Песков, они принимают меры для охраны «лиц, которые находятся под государственной охраной, в первую очередь главы государства».

Так пресс-секретарь президента ответил на вопросы, поступала ли Кремлю какая-либо информация о том, что «администрация Байдена пыталась убить Путина», и вводились ли из-за этого дополнительные меры безопасности.

Ранее американский журналист Такер Карлсон в беседе с коллегой Мэттом Таибби заявил, что власти США в период президентства Джо Байдена пытались убить Путина. Он не привел никаких подробностей или аргументов в пользу своей версии однако, по словам журналиста, команда Байдена предпринимала подобные попытки, так как для бывшей американской администрации хаос нужен как «защитный экран».

Карлсон также пояснил, что Энтони Блинкен, занимавший при Байдене должность госсекретаря, в последние два месяца пребывания на своем посту «делал все возможное, чтобы ускорить войну между США и Россией».