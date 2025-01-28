Американский журналист Такер Карлсон в беседе с коллегой Мэттом Таибби заявил, что власти США в период президентства Джо Байдена пытались убить российского лидера Владимира Путина, передает ТАСС.

«Администрация Байдена пыталась убить Путина. Это просто безумие», — сказал журналист.

Карлсон при этом не привел никаких подробностей или аргументов в пользу своей версии. По его словам, команда Байдена предпринимала подобные попытки, так как для бывшей американской администрации хаос нужен как «защитный экран».

Журналист также пояснил, что Энтони Блинкен, занимавший при Байдене должность госсекретаря, в последние два месяца пребывания на своем посту «делал все возможное, чтобы ускорить войну между США и Россией».

«Не знаю, как это сошло ему с рук», — добавил журналист.

В начале февраля прошлого года Карлсон также приезжал в Москву, где взял большое интервью у президента России Владимира Путина. В апреле журналист взял интервью у основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова.

Позже выяснилось, что, находясь в России, американский журналист также поговорил с философом Александром Дугиным, которого называют «идеологом русского мира». Интервью с Дугиным было опубликовано в конце апреля.

Также в декабре 80-минутное интервью дал Карлсону министр иностранных дел России Сергей Лавров. В разговоре с американским журналистом глава МИД прокомментировал испытание ракеты «Орешник», оценил отношения между Россией и США, а также обсудил причины начала спецоперации на Украине.