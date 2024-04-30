Американский журналист Такер Карлсон, находясь в Москве, взял интервью у российского философа и политолога Александра Дугина, которого западная пресса называет идеологом российского президента Владимира Путина и даже якобы его «мозгом». По словам самого Карлсона, идеи Дугина «считаются столь опасными, что украинское правительство убило его дочь, а Amazon отказывается продавать его книги». О чем говорил в интервью Дугин — в материале RTVI.

Александр Дугин — советский и российский философ, политолог, один из главных идеологов евразийства. Поддерживает российскую военную операцию на Украине, в связи с чем внесен в западные санкционные списки. Некоторые исследователи оценивают взгляды Дугина как фашистские, однако сам он подобные обвинения отвергает. Дочь Дугина Дарья в августе 2022 года погибла при взрыве автомобиля. По данным ФСБ, за взрывом стояли украинские спецслужбы. Путин назвал убийство 29-летней Дугиной подлым преступлением и посмертно наградил ее орденом Мужества.

О победе либерализма в XX веке

Первым вопросом Карлсона в ходе 20-минутного интервью стал вопрос о том, что, по мнению Дугина, происходит сейчас в англоязычных странах — в США, Канаде, Великобритании, Новой Зеландии, Австралии. По словам Карлсона, эти страны якобы «решили повернуться против самих себя».

Отвечая журналисту, Дугин заявил, что все началось с индивидуализма, который представляет собой «неправильное понимание человеческой природы».

«В англосаксонском мире все началось с протестантской реформации и с номинализма, с номиналистского отношения, которое состоит в том, что нет никаких идей, есть только отдельные вещи. Индивидуальное было и остается ключевым понятием, которое было поставлено в центр либеральной идеологии», — сказал Дугин.

По его словам, либерализм — это «своего рода исторический, культурный, политический и философский процесс освобождения индивида от любой коллективной идентичности». В качестве примера философ перечислил отказ от католической церкви и от «Западной империи» как коллективной идентичности, а также выбор в пользу гражданского общества взамен национального государства как коллективной идентичности. С точки зрения Дугина, вслед за этим в XX веке произошло «большое сражение» между либерализмом, коммунизмом и фашизмом.

«Либерализм снова победил. И после распада Советского союза остался только либерализм», — объяснил Дугин.

В рамках отказа от коллективной идентичности произошло «освобождение от гендера», в результате которого возникли трансгендеры, ЛГБТ*, «новая форма сексуального индивидуализма», продолжил философ.

«Последний шаг [либерализации], который еще не полностью сделан, — это освобождение человека от человеческой идентичности», — сказал Дугин.

По его мнению, страны Запада движутся к так называемому трансгуманизму, постгуманизму, при котором можно будет сделать уже не только выбирать пол, но и выбирать, быть ли вообще человеком.

О тоталитарном либерализме

Дугин отметил, что есть старый — классический — либерализм, и есть либерализм новый. Классический либерализм выступал за демократию, понимаемую как власть большинства и предусматривающую свободу личности, добавил философ.

«Теперь у нас уже следующая станция, следующий этап: новый либерализм. Теперь речь идет уже не о правлении большинства, а о правлении меньшинств. Речь идет не об индивидуальной свободе, а о вокизме (wokeism, термин, используемый для обозначения чрезмерного внимания к вопросам, касающимся справедливости — Прим.)», — сказал Дугин.

Дугин рассказал, что говорил с философом Фрэнсисом Фукуямой, который отметил, что «раньше демократия означала правление большинства, а теперь речь идет о правлении меньшинств против большинства».

«Это не ваше право — быть прогрессивным или нет, это ваш долг. <…> Вы должны быть левым либералом, и это своего рода обязанность, это предписание. Либерализм на протяжении своей истории боролся против любого рода предписаний, а теперь он, в свою очередь, стал тоталитарным», — сказал Дугин.

О Путине как защитнике традиционных ценностей

Отвечая на вопрос Карлсона о том, почему Россия, начиная с 2000 года, стала для Запада «главным врагом», Дугин выразил мнение, что Путин — это «традиционный лидер», который с самого начала пытался «вывести нашу страну, Россию, из-под глобального влияния».

«Он начал противодействовать глобальной прогрессивной повестке», — сказал Дугин.

По его словам, те люди в США, которые, будучи прогрессистами, ранее поддерживали Советский союз, после прихода Путина к власти стали чувствовать, что имеют дело c тем, кто не разделяет их прогрессивную повестку.

«[Путин] — это политический лидер, который защищает традиционные ценности. <…> Так что эта ненависть [на Западе] не случайна», — считает Дугин.

Философ выразил мнение, что на Западе хотят «разрушить традиционные ценности, традиционную семью, традиционные государства, традиционные отношения и верования», тогда как Россия, имея ядерное оружие, «твердо стоит на защите» этих ценностей. Именно из-за этого на Западе возникли «русофобия и ненависть к Путину», считает Дугин.

Такер Карлсон приезжал в Москву в начале февраля 2024 года и взял интервью у президента России Владимира Путина, которое набрало сотни миллионов просмотров. В апреле Карлсон взял интервью у основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России