Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что в феврале дал трехчасовое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Оно выйдет в видеоформате.

«В феврале я дал трехчасовое интервью журналисту либеральных взглядов, а в тот же день я также пообщался с Такером Карлсоном, который известен своими консервативными взглядами. Так я могу быть объективным ко всем аудиториям и рассказать историю Telegram каждому», — написал Дуров.

Основатель Telegram отметил, что интервью с Такером выйдет «совсем скоро» и в видеоформате, что для него большая редкость.

«Я слышал, что Такер также запускает официальный канал в Telegram, так что давайте следить за объявлениями там», — добавил Дуров.

Интервью с Дуровым в начале марта также публиковала газета Financial Times (FT). В ходе разговора основатель мессенджера рассказал, что количество активных пользователей Telegram достигло около 900 млн пользователей, а сама компания вскоре сможет провести первичное размещение акций на фондовой бирже (IPO).

Он также отметил, что Telegram превратился в один из самых популярных в мире мессенджеров и приносит «сотни миллионов долларов» благодаря внедрению рекламных услуг и премиальной подписки два года назад.

В ночь на 9 февраля было опубликовано интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, которое, по мнению Русской службы Би-Би-Си, «анонсировалось как событие невероятного масштаба». Интервью продлилось чуть более двух часов. Российский лидер в ходе беседы говорил об истории России и Украины, о целях российской военной операции и о том, что Москва не отказывалась от переговоров с Киевом.