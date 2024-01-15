Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил Минздраву запретить мужскую стерилизацию (вазэктомию), а также сделать добровольную стерилизацию женщин возможной только по медицинским показаниям, связанным с угрозой жизни. Что говорят об этой идее глава комитета Нина Останина, а также врач-акушер, демограф и представитель РПЦ, — в материале RTVI.

Представляя свою инициативу в телеграм-канале, Милонов написал, что мода на добровольную стерилизацию пришла в Россию «вместе с западными идеологическими семенами зла: “чайлдфри”, потребительства, извращенного гедонизма». «Стерилизация стала восприниматься как один из допустимых методов контрацепции», — подчеркнул парламентарий.

«Все уйдет в криминал»

Председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина раскритиковала предложение Милонова.

«Слушайте, ну давайте мы будем уговаривать их, только не запрещать. Потому что любой запрет, он находит себе выход. Народ-то у нас предприимчивый. Все это в любом случае уйдет в криминал.

Поэтому я против однобоких запретов как единственной формы решения проблем демографии. Первоначально должны быть меры комплексной поддержки и только затем уже методы убеждения, но ни в коем случае не запреты», — сказала она RTVI.

Она привела в пример историю жительницы Подмосковья, которая родила в 11 лет, а в конце 2023 года стала мамой в пятый раз.

«Вот есть девочка Валя из Подмосковья, которая в 11 лет родила первого ребенка. У нее пятеро детей. Она сейчас решила сделать стерилизацию. Милонов будет ей запрещать это делать? Это ее личное дело.

Поэтому любое вмешательство в личную жизнь человека я считаю недопустимым. Ни депутат, ни члены правительства не вправе вмешиваться в личную жизнь человека. Наша задача — сделать все возможное для того, чтобы человек был уверен в том, что государство позаботится о его будущем и о будущем его ребенка», — подчеркнула депутат.

«Это неправильно»

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой акушерства и гинекологии №1 Воронежского государственного медицинского университета им. Бурденко Ирина Коротких тоже выступила против запрета добровольной стерилизации.

Она отметила, что чаще всего такие процедуры делают в частных медицинских центрах, и что «это право женщины — выбирать себе уровень и способ контрацепции».

«Поэтому вмешиваться, мне кажется, — это нарушение социальных прав пациенток. Они сами принимают решение. Допустим, у нее трое-четверо детей, и она понимает, что дальше вырастить и обеспечить своих детей она не может, — она может принять такое решение. Почему мы должны это запрещать? Я думаю, что это неправильно», — заключила врач.

«Все больше становится так называемых “чайлдфри”»

Инициатива по запрету вазэктомии может быть связана с ростом числа людей, которые причисляют себя к «чайлдфри», заявил RTVI профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.

«Это, видимо, связано с тем, что у нас все больше становится так называемых “чайлдфри”. Растет число людей, которые решили не вступать в брак и/или никогда не иметь детей», — сказал он.

Синельников подчеркнул, что с 2006 года удалось добиться серьезных демографических успехов благодаря программе материнского капитала, однако увеличение доли людей, которые отказываются иметь детей, нейтрализует эти показатели.

«Наша демографическая политика в нынешнем виде способствует увеличению размера уже существующих семей с детьми, но, к сожалению, пока что не может преодолеть тенденцию к уменьшению общего числа семей с детьми, вызванному снижением числа браков и первых рождений», — пояснил Синельников.

При этом, отметил социолог, на текущий момент проблематично дать прогноз о том, какое именно влияние может оказать на демографию запрет вазэктомии, из-за нехватки соответствующих данных.

«Для этого надо знать, сколько таких операций делается. Если они проводятся в частных клиниках, то это не всегда учитывается в медицинской статистике», — сказал он.