Утром 25 декабря в торговом центре (ТЦ) «Алания Молл» во Владикавказе произошел взрыв, после чего начался пожар. По данным Baza, погибла 57-летняя уборщица, 13 человек пострадали. На публикуемых в сети кадрах было видно сильное задымление здания, к 10:15 пожар полностью ликвидировали. Что известно о произошедшем — в материале RTVI.

В 8:30 мск в ТЦ «Алания Молл» прогремел взрыв, в результате загорелись третий этаж и крыша здания. По данным МЧС, возгорание произошло на площади 800 квадратных метров. Телеграм-каналы писали, что огонь охватил 900 квадратных метров.

При взрыве погибла одна женщина. Baza пишет, что погибшая — 57-летняя уборщица Ида Ч., которая пришла в задние пораньше перед открытием. Еще 13 человек, по данным Baza, пострадали. Большинство из них — сотрудники ТЦ, а также прохожие. Посетителей в здании в этот момент еще не было.

По данным «112», пострадали восемь человек. Одного из них госпитализировали, остальным медики оказали помощь на месте. Mash утверждал, что при взрыве пострадали минимум пять человек. Предварительно трое из них находились внутри здания, еще двоих зацепило осколками на улице. Одного человека госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии, добавляет Mash.

МЧС сообщает о двух пострадавших.

Причина взрыва

Эпицентр взрыва в «Алания Молл» располагался в ресторане, рассказал «Звезде» глава Северной Осетии Сергей Меняйло. ТАСС утверждал, что газовый баллон в кафе на фудкорте.

По информации Baza, в одном из заведений в местном фуд-корте велись работы по натяжному потолку и там находилось несколько газовых баллонов. В результате утечки газа из одного из них и произошел взрыв.

Mash писал, что предварительной причиной взрыва стала утечка газа, которая произошла в ресторане «Небо» на третьем этаже ТЦ. Местные рассказали каналу, что перед ЧП чувствовали запах газа в воздухе.

Вместе с тем Меняйло сообщил, что здание не было газифицировано, рассматриваются все возможные версии ЧП.

«Новых чрезвычайных происшествий на территории региона нет. Версия со взрывом системы подачи газа исключена, так как здание не было газифицировано. Причины устанавливаются. Как только появится информация от оперативно-следственной группы, обязательно поделюсь с вами», — написал в телеграм-канале глава республики.

Главный инженер газовой службы по Владикавказу Батраз Кодзаев в разговоре с «Известиями» также опроверг данные о том, что происшествие произошло из-за взрыва бытового газа.

По словам Батраза Кодзаева, ближайший источник газа — котельная в более 300 м от здания. Он отметил, что теоретически мог взорвать баллон с каким-либо видом газа.

«Но так как я занимаюсь бытовым газом, могу сказать, что бытового газа в здании не было», — подчеркнул он.

Управление СК по Северной Осетии назвало предварительной причиной взрыва «хлопок газовоздушной смеси».

Еще один взрыв во Владикавказе

Практически сразу после взрыва в ТЦ появилось сообщение об атаке беспилотника на телевышку Владикавказа. Shot писал, что местные жители слышали взрыв около 9:00 и обратились в экстренные службы. Однако позднее канал заявил, что информация о прилете дронов не подтвердилась.

Данные об атаке дронов на город также опроверг Меняйло. Он призвал не распространять слухи и сохранять спокойствие.

Телеграм-канал «МИГ России» отметил, что в районе телевышки Владикавказа «дымят обыкновенные трубы».

Меняйло сообщил, что к 10:15 пожар в ТЦ был полностью ликвидирован. Как пишет телеграм-канал Ossetia News, разрушений на первых этажах здания нет, однако вниз поступает вода с верхних этажей, где работали пожарные.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.