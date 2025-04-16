Бывшая солистка группы «Воровайки» Диана Теркулова в программе RTVI «Легенда» оценила творчество певца Ярослава Дронова (SHAMAN).

Теркулова рассказала, что когда впервые услышала песню Шамана, она ей понравилась.

«Сейчас я считаю, что это уже больше коммерция какая-то. Но его нельзя за это винить. Потому что все что-то делают для того, чтобы что? Заработать. Потому что без денег ты далеко не уедешь. Все равно мы опять приходим к коммерции и к коммерческим отношениям. Потому что всем хочется кушать», — сказала она.

По словам Теркуловой, она слушает и других артистов, «у которых тоже есть весьма патриотичные песни, но они почему-то на сцене Кремля не гремят так ярко».

«Ну, кто на что учился, как говорится. И опять-таки удачу никто не отменял: нужно, как правильно говорится, оказаться в нужное время в нужном месте. Про коллег ничего не буду говорить больше», — добавила экс-солистка «Вороваек».

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с RTVI назвал Шамана проектом. «Шаман — это проект, понимаете? Да, это талантливый человек, но ему нужен репертуар. Пока я вижу у него случайный репертуар, в общем», — сказал он.

В свою очередь актриса Галина Стаханова заявила RTVI, что песни Дронова рвут ей душу.

«Я думаю, что он правда патриот, потому что так не споешь. Так душу не оголишь, извините меня <…> Вот концерт Киркорова я не могу выслушать целиком. Ну вот раздражает он, одну-две песни послушаю — и всё. А у Шамана — душу рвет», — рассказала артистка.