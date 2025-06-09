Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по культурно-досуговому центру имени Гранина в Рыльском районе Курской области, погиб 64-летний мужчина. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В результате атаки по селу Пригородняя Слободка, по предварительной информации, погиб 64-летний мужчина. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Семье окажем всю необходимую помощь», — написал он в телеграм-канале.

Также, по данным врио главы региона, еще пострадали пять человек пострадали. Главный инженер и двое сторожей центра получили осколочные ранения, ушибы, переломы.

«У двух женщин контузия. Сейчас им оказывают помощь в Рыльской ЦРБ — уверен, наши врачи сделают все, чтобы поставить их на ноги», — сообщил Хинштейн.

Врио губернатора отметил, что атака украинской армии пришлась по территории центра им. Гранина. В результате была повреждена крыша, остекление, фасад здания музея.

«Крыша центра загорелась — площадь составила порядка 400 кв. м. Пожарные расчеты сейчас ликвидируют возгорание», — добавил он.

Информация о последствиях уточняется.

Культурно-досуговый центр им. Даниила Гранина открыли в феврале 2024 года к 105-й годовщине со дня рождения писателя. Он был построен в рамках национального проекта «Культура» и является филиалом Курского областного дома народного творчества. В здании находтся концертный зал на 150 посадочных мест, интерактивная музейная экспозиция, библиотека, артистические помещения. На сайте центра говорится, что в нем проводятся экскурсии, литературные мероприятия, концерты.

Накануне из-за атаки ВСУ без света остался Рыльский район Курской области. Хинштейн сообщил, что удар был нанесен по подстанции 110 кВ «Рыльск», от которой питаются все три муниципалитета. По его словам, подача электричества будет возобновлена, «как только позволит оперативная обстановка».

2 июня глава Запорожской области Евгений Балицкий также говорил, что во всем регионе отсутствует электроснабжение. Он уточнил, что из-за обстрелов было повреждено высоковольтное оборудование, что привело к проблемам в работе с электричеством.