Из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) без света остался Рыльский район Курской области, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. Также частичное отключение электричества произошло в Глушковском и Кореневском районах.

Удар был нанесен по подстанции 110 кВ «Рыльск», от которой питаются все три муниципалитета. По словам Хинштейна, подача электричества будет возобновлена, «как только позволит оперативная обстановка».

«Ситуацию держу на контроле», — заверил врио курского губернатора.

2 июня глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что во всем регионе отсутствует электроснабжение. Он уточнил, что из-за обстрелов было повреждено высоковольтное оборудование, что привело к проблемам в работе с электричеством.

На следующий день губернатор рассказал, что отключение затронуло более 600 тыс. человек, без электричества временно остаются 457 населенных пунктов. Как отмечал Балицкий, социально значимые объекты перевели на резервные источники питания. Работу водоснабжение и критической инфраструктуры обеспечивают генераторы.

Губернатор также сообщил о проработке вопроса обеспечения автозаправочных станций Запорожской области топливом.

«Запас по всему региону — минимум 20 дней, никаких проблем с топливом нет и не будет. Все автозаправочные станции работают в штатном режиме», — заверил Балицкий.

Вечером того же дня Балицкий доложил президенту России Владимиру Путину, что менее чем за сутки специалистам удалось восстановить электроснабжение в Запорожской области.

Помимо Запорожской области, 3 июня отключения электроэнергии были зафиксированы и в Херсонской области. Глава региона Владимир Сальдо сообщил, что часть населенных пунктов осталась без электричества, так как обломки сбитых беспилотников повредили подстанции в Геническом и Мелитопольском районах.

На тот момент электроснабжения не было в 150 населенных пунктов, что затронуло более 104 тыс. жителей.