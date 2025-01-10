Вооруженные силы Украины атаковали города Донецк и Светлодарск в Донецкой народной республике, сообщил глава региона Денис Пушилин. По его данным, погибла женщина и шестеро человек пострадали. Позже в СК сообщили о двух жертвах в Донецке.

«В результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом в городе Светлодарске погибла женщина, еще четверо жителей получили ранения различной степени тяжести», — написал Пушилин в телеграм-канале.

Также, по его словам, дальнобойными высокоточными ракетами к РСЗО HIMARS была атакована Шахтерская площадь в Киевском районе Донецка.

«Значительные разрушения получил супермаркет «Молоко», ударной волной повреждены остекление и фасады прилегающих многоквартирных домов и административных зданий», — сообщил глава региона.

Пушилин отметил, что, по предварительным данным, пострадали женщина 1963-го и мужчина 2002 года рождения, состояние средней степени тяжести.

В телеграм-канале Военных следственных органов СК России говорится, что следователи «зафиксировали последствия преступных действий ВФУ, совершивших целенаправленный ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Донецка».

«В результате обстрела среди мирного населения погибли 2 человека и еще 2 получили ранения. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры», — уточнили в СК.

5 января в результате удара беспилотника ВСУ в ДНР погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Трагедия произошла на трассе Донецк — Горловка.