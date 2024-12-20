Вооруженные силы Украины (ВСУ) отошли из так называемого успеновского мешка южнее города Курахово в ДНР, сообщается в телеграм-канале оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Хортица». Такое решение было принято «во избежание окружения».

«Воинские части, которые в течение длительного времени вели тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника совершили необходимые маневры во избежание окружения и продолжают выполнение операционных задач на рубеже Курахово-Константинопольское», — передает «Хортица».

Ранее о том, что подразделения «Южной» группировки российских войск взяли под контроль населенные пункты Успеновка и Трудовое в ДНР, сообщало Минобороны России.

Аналитический центр Deep State утверждал, что часть украинских солдат не смогли отойти из «успеновского мешка» и находятся в оперативном окружении российской армии. Однако в «Хортице» опровергли эту информацию.

«Обратный отсчет»

Утром 18 декабря председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска заняли около 90% территории города Курахово в западной части ДНР. Бои, по его словам, продолжались на оставшихся 10% территории, которые удерживали украинские силы.

Позднее Рогов заявил ТАСС, что ВСУ якобы получили приказ удерживать позиции в западной части Курахова до инаугурации американского президента Дональда Трампа, которая состоится 20 января. На фоне этого украинская армия перебросила в населенный пункт дополнительный подразделения, но до позиций в западной части города добирается лишь треть солдат, добавил он.

«В Курахово перебрасывают насильно мобилизованных, но их доходит до позиций не больше 30%, идет массовое бегство», — утверждает Рогов.

Он уточнил, что вся жилая застройка в Курахове перешла под контроль российской армии, а для ВСУ «начался обратный отсчет». «Им невозможно в городе удержаться, к этому нет никаких предпосылок», — считает Рогов.