В Петровском районе Донецка после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся торговый центр «Галактика». По данным Shot, погибли минимум два человека. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, семь человек ранены, в том числе подросток. В Минздраве ДНР сообщили, что пострадавших более 10. RTVI собрал, что известно об обстреле ТЦ и его последствиях.

Пожар полностью охватил ТЦ

Пушилин сообщил, что «целенаправленные массированные удары по Петровскому району» Донецка продолжаются с 12 часов дня (совпадает с мск). Торговый центр «Галактика» охватил огонь, также повреждено здание Центральной городской больницы №14 Донецка, отметил глава республики.

Площадь пожара превысила 10 тыс. кв. м, на месте работают пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. По словам главы ДНР, оперативная обстановка «вынуждает сотрудников МЧС России отъезжать на безопасное расстояние», что затрудняет тушение пожара.

ТАСС передает со ссылкой на военное следственное управление Следственного комитета по ДНР, что с начала суток ВСУ пять раз обстреляли Петровский район Донецка из 155-мм артиллерии.

«Активизация БПЛА»

Источник в оперативных службах ДНР сообщил агентству, что ВСУ «продолжают наносить удары по району горящего торгового центра, тем самым препятствуя спасательным работам».

Помимо того, возле «Галактики» зафиксирована «активизация» украинских БПЛА, сообщили в оперативных службах. Там уточнили, что пожар полностью охватил торговый центр.

Жертвы и пострадавшие

По словам источника ТАСС в оперативных службах, в «Галактику», «как назло», пришли семьи с детьми, «их судьба уточняется». «В Петровском районе походы с детьми не особенно популярны, но иногда люди выводят прогуляться», — рассказал собеседник агентства.

«По предварительной информации, ранены семь гражданских лиц, в том числе подросток», — сообщил Пушилин, добавив, что данные о пострадавших продолжают поступать.

В Минздраве ДНР сообщили РИА Новости, что число пострадавших выросло до 11. По данным оперативных служб, погибших как минимум двое. «Предварительно есть информация минимум о двух погибших в «Галактике». Но это пока предварительно», — сказал источник ТАСС.

Он отметил, что жертв может быть больше, поскольку в торговом центре было много посетителей. Shot пишет, что в момент обстрела в ТЦ находилось более 100 человек.