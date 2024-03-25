Военная разведка Украины и ВСУ заявили о поражении двух больших десантных кораблей (БДК) «Азов» и «Ямал» в результате ракетной атаки на Севастополь в ночь на 24 марта. Утром 25 марта ВМС Украины заявили, что проверяют информацию о повреждении еще одного российского корабля ― «Иван Хурс». Минобороны России не комментировало эту информацию. Российские военные телеграм-каналы пишут, что корабли находятся на плаву. Что об этом известно, ― в материале RTVI.

Что заявили на Украине

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины 24 марта заявило об атаке на 13-й судоремонтный завод Черноморского флота в Севастополе, в результате чего пришвартованный там БДК «Ямал» якобы получил «критические повреждения».

Управление стратегических коммуникаций ВСУ в свою очередь заявило о поражении большого десантного корабля «Азов», центра связи и «нескольких объектов инфраструктуры» Черноморского флота России.

Утром 25 марта представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил в эфире телемарафона, что ВСУ «верифицируют» информацию о поражении российского среднего разведывательного корабля «Иван Хурс».

Что говорят в России

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале назвал ракетную атаку в ночь на 24 марта «самой массированной за последнее время». В его сообщениях не упоминаются какие-либо последствия удара для кораблей Черноморского флота. По словам губернатора, частично повреждена транспортная инфраструктура, в том числе у пяти катеров выбиты стекла.

По данным телеграм-канала «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинчука, две ракеты пытались поразить стоянку боевых кораблей. Как утверждает канал, их удалось сбить, но обломки упали в районе причала в Севастопольской бухте, «серьезных повреждений не зафиксировано».

Военкор Юрий Котенок назвал дезинформацией заявления украинской стороны об «уничтожении» российских кораблей. Он сослался на источник в Севастополе, по словам которого «все корабли на плаву».

«Все починят. Повреждения умеренные», — приводит Котенок слова собеседника.

Военный эксперт Борис Рожин (телеграм-канал Colonelcassad) предположил, что одна из ракет, «промахнулась и попала в пирс рядом с БДК», а еще одна «прилетела в пустой док».

«В общем, нам очевидно повезло, а противнику нет и результативность самой массированной ракетной атаки на Крым оказалась весьма посредственной», — пишет Рожин.

Военный публицист Владислав Шурыгин предположил, что координаты мест стоянок российских кораблей в Севастополе стали известны ВСУ благодаря средствам воздушной разведки США и НАТО, «которые несколько суток вели радио и радиолокационную разведку нашего побережья».

По утверждению телеграм-канала «Военный осведомитель», один из стоящих у пирса кораблей пытались атаковать ракетой Storm Shadow (SCALP-EG), «однако она промахнулась и попадание пришлось в пирс рядом с кораблем». В результате, пишет канал, два БДК остались «без каких либо повреждений».

Минобороны России не комментировало атаку ВСУ на Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев сообщал, что в результате обстрела погиб один человек, четверо пострадали. Также, по его словам, зафиксировано три прямых попадания по жилым домам, частично повреждена транспортная инфраструктура, но на перевозки это не повлияло.