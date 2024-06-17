Президент России Владимир Путин 17 июня произвел кадровые перестановки в Минобороны. Первым замглавы ведомства стал перешедший туда из Минфина Леонид Горнин, а заместителями министра назначены глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и Павел Фрадков, которые до этого работали в управделами президента. От занимаемых должностей освобождены Николай Панков, Татьяна Шевцова, Павел Попов и Руслан Цаликов. Как на перестановки в российском министерстве обороны отреагировали депутаты и политологи — в материале RTVI.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов — RTVI

Это очень компетентные люди. Понимаете, их предшественники — все-таки они там 12 лет на одном месте — глаз замыливается за это время, какие-то уже, может быть, становятся незаметны нюансы, которые видны сразу человеку, только пришедшему.

У нас нет завышенных ожиданий, у нас есть нормальные ожидания, реальные ожидания результатов.

Зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов — RTVI

Мы эти назначения можем только приветствовать.

Мы, депутаты комитета, будем всячески помогать, совместная работа очень важна, возможно, потребуются изменения в законодательство в военной сфере, и мы будем плечом к плечу.

И нужно помнить, что проходит специальная военная операция, и мы понимаем, что наши воины, наши защитники должны быть обеспечены всеми мерами социальной поддержки со стороны государства.

Политолог Екатерина Шульман* (в телеграм-канале)

Что-то подсказывает, что предсказание недоброжелательного философа Александра Морозова «Белоусов для Минобороны — что Рогозин для Роскосмоса» может и сбыться.

Впрочем, вычищаемые из министерства люди Шойгу (см список) тоже не то, чтобы были чудо-богатыри-администраторы.

Политолог Сергей Марков

Минобороны, смена сразу 5 замов министра. Что это значит? Пока нет ответа.

Пока это лишь значит, что вся команда Шойгу уходит. Станет ли это команда Белоусова? Будущее покажет.

Новые замы — кого знаю лично, нормальные ребята. Вся страна желает им успеха!

Политолог Константин Симонов

Белоусов оказался не единственным экономистом, которого отправили в Минобороны.

Это подчеркивает тезис о том, что эти 11,5 трлн рублей государственных расходов, которые у нас отводятся в 2024 году на оборону, а это действительно колоссальные для России деньги, лучше обложить экономистами в как можно большем количестве.

На самом деле, у нас план нефтегазовых доходов как раз ровно 11,5 трлн рублей, то есть все, что нефтегазовый сектор должен отдать в бюджет в 2024 году, должно пойти на цели обороны.

Политолог Аббас Галлямов* (в телеграм-канале)

Можно предположить, что инициатором назначения Цивилевой в Минобороны стал сам Белоусов. Новый министр только что лишился крайне влиятельного союзника в лице Патрушева и, думаю, чувствует себя, используя выражение Бродского, «выставленным на экзистенциальный холод». Ему край как нужны новые друзья. <…>

Предположу, что Белоусов сам пришел к Путину и сказал, что хочет ангажировать его родственницу. В случае с этой версией понятно, по крайней мере, кто и что приобретает.

Политолог Павел Данилин

Назначения Цивилевой, Фрадкова и Горина — отличные кадровые решения.

Огромный опыт Анны Цивилевой в управлении социалкой, не менее огромный опыт по управлению имуществом у Павла Фрадкова, ну и огромный опыт Леонида Горина в управлении финансами — неоспоримы.

Так что, конечно, это очень достойные кандидатуры на очень ответственные позиции.

Политолог Максим Жаров:

Судя по сегодняшним назначениям в МО, Система собирается не воевать, а зарабатывать на войне. Интересна причина столь большой уверенности Системы в собственных силах.

Особенно это интересно в контексте отношений России с Китаем. Предстоящие международные визиты Путина могут обо всех этих назначениях многое рассказать.

Публицист Анатолий Несмиян

Начни традиционное общество с себя.

Президент Путин поступает строго в феодальной логике, когда верить можно только родным.

Экс-главред «Русской Планеты» Павел Пряников (телеграм-канал «Толкователь»)

Появление новой линейки заместителей министра обороны из гражданских — хороший знак. Вообще когда гражданские заполняют высоты в любых силовых структурах — всегда хорошо.

<…> Плюс вся линейка, от нового министра обороны до его новых замов, не принадлежат ни к одному из кланов, грибниц при Дворе. Интересно посмотреть, что из этого выйдет.

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