В результате атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде один мужчина погиб и еще двое жителей города получили ранения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва, к большому сожалению, погиб мужчина. Пострадали два человека. Один человек погиб, двое пострадали при атаке БПЛА на жилой дом в Белгороде», — написал губернатор.

Одной из пострадавших оказалась супруга погибшего, которая получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра. Врачи скорой помощи отвезли пострадавшую в областную клиническую больницу.

«Еще один житель самостоятельно обратился в городскую больницу №2 — у мужчины осколочное ранение поясничной области. Обоим пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — добавил Гладков.

Губернатор также рассказал, что после прибытия на место происшествия поговорил с сыном погибшего в результате атаки и выразил ему свои соболезнования. «Вся область скорбит вместе с этой семьей…» — написал он.

По предварительным данным, в результате удара дрона в пяти квартирах многоквартирного дома повреждены окна и балконное остекление, а также автомобиль, который был припаркован поблизости.

«На месте работают оперативные службы. Ожидается прибытие взрывотехников Минобороны РФ, после чего управы приступят к обходу квартир и составлению стартовых актов повреждений», — отметил глава региона.

Белгород регулярно оказывается под атакой БПЛА Вооруженных сил Украины. В ночь на 27 марта Гладков сообщил о 18 сбитых воздушных целях противника. При атаке 28 марта получили ранения двое жителей Белгорода, а также мужчина из села Новая Таволжанка.

Утром 29 марта Гладков сообщил о 17 домах, получивших повреждения в результате воздушной атаки ВСУ. По его словам, благодаря системе ПВО были сбиты 15 воздушных целей на подлете к городу. Также губернатор рассказал, что под обстрел попал город Шебекино, мирные жители в результате атаки не пострадали.