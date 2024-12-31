Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с традиционным новогодним обращением из Кремля. Первыми его увидели на Камчатке и Чукотке — на девять часов раньше, чем в Москве.

В своем обращении Путин назвал 2025 год «завершающим первую четверть XXI века».

«В России этот период был наполнен многими, в том числе исторически значимыми, масштабными событиями. Мы ставили перед собой большие цели и достигали их, не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя и в свои силы, свои возможности», — сказал президент.

По его словам, «нам предстоит еще многое решить».

«Наша страна, независимая, свободная и сильная, смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. И сейчас, на пороге нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что всё будет хорошо, будем идти только вперед», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что сейчас «помыслы и надежды» миллионов людей по всей России «вместе с нашими бойцами и командирами».

«Вы подлинные герои, взявшие на себя великий ратный труд — защищать Россию, обеспечить нашему народу прочные гарантии мира и безопасности. Мы гордимся вашим мужеством и отвагой, верим в вас, в вашу честь», — заявил президент.

В 2025 году будет отмечаться 80-летие Победы во Великой Отечественной войне, напомнил Путин. В то же время наступающий год в России объявлен Годом защитника Отечества, отметил президент. «Мы — дети, внуки и правнуки поколения, сокрушившего нацистов. Мы верны заветам и традициям наших ветеранов», — добавил он.

В заключение Путин пожелал благополучия и процветания «каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране — России».

«Когда мы вместе, всё исполнится. С новым годом, дорогие друзья, с новым 2025 годом!» — сказал президент.

Обращение Путина продлилось 3 минуты 35 секунд — на 10 секунд короче прошлогоднего. Самое продолжительное новогоднее выступление президента было записано в преддверии 2023 года, его длительность составила девять минут.