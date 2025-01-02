В Нью-Йорке один или несколько неизвестных открыли огонь возле ночного клуба, по меньшей мере 11 человек получили ранения, в основном, предположительно, тинейджеры, пишут New York Post и AMNY со ссылкой на источники в полиции.

Инцидент произошел 1 января около 23:20 в районе Квинс, когда большая толпа людей покидала ночной клуб Amazura. Пострадавшие были доставлены в местные больницы. Среди них, как сообщают в полиции, «нет людей в критическом состоянии».

В связи со стрельбой в розыск объявлен серый автомобиль Infiniti. Других подробностей пока не приводится.

В клубе Amazura, где проходят живые выступления, могут разместиться 4 тыс. человек. Как уточняет новостной портал AMNY, в тот вечер там была частная вечеринка в память об «известном участнике банды», убитом в октябре 2024 года, чей день рождения приходится на 1 января. По данным издания, двое или трое неизвестных открыли стрельбу, когда у клуба собрались около 80 человек.

Это второй инцидент в США меньше чем за сутки — утром 1 января в городе Новый Орлеан (штат Луизиана) грузовой автомобиль на большой скорости въехал в толпу людей, отмечавших Новый год, после чего началась стрельба. Погибли не менее 15 человек, еще 30 получили ранения, передает NBC News.

По данным ФБР, в грузовике находилось самодельное взрывное устройство и аналогичные были обнаружены в квартале, где произошел наезд.

Водителем был гражданин США Шамсуд-Дин Джаббар, родившийся в Техасе. На его грузовике был флаг ИГИЛ*. Мужчина был убит в перестрелке с полицейскими.

ФБР заявило, что не считает Джаббара «единственно ответственным» за нападение, и расследует его «потенциальные связи и связи» с террористическими организациями. Бюро обратилось за помощью к общественности.

* организация признана в России террористической и запрещена