Госсекретарь штата Мэн Шенна Беллоуз не допустила экс-президента США Дональда Трампа до участия в праймериз штата в 2024 году. Его предвыборный штаб осудил это решение и пообещал подать апелляцию, сообщает CNN.

Беллоуз пояснила, что Трамп не может баллотироваться на свою предыдущую должность из-за его роли в штурме Капитолия в январе 2021 года. По словам госсекретаря, бывший американский лидер нарушил закон, который запрещает занимать должности тем, кто «участвовал в мятеже».

Она подчеркнула, что прийти к такому решению было нелегко. «Я помню, что ни один госсекретарь никогда не лишал кандидата в президенты доступа к избирательным бюллетеням на основании третьего раздела 14-й поправки к Конституции. Однако я также понимаю, что ни один кандидат в президенты никогда прежде не участвовал в мятеже», — сказала Беллоуз.

Представитель штаба экс-президента Стивен Чанг, в свою очередь, заявил, что происходит «попытка фальсификации результатов выборов и лишения избирательных прав американского избирателя».

Это уже второй американский штат, где Трампа отстранили от участия в праймериз. 20 декабря Верховный суд Колорадо запретил бывшему американскому лидеру баллотироваться в президенты в этом штате. Исключение Трампа из праймериз в Колорадо поддержали четыре судьи, трое выступили против. Решение суда не вступит в силу до 4 января 2024 года, и экс-президент сможет подать апелляцию в Верховный суд США.