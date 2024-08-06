Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Сергей Аксенов.

Увольнение министра глава Крыма объяснил «плановой ротацией кадров» с целью «повышения эффективности работы органов исполнительной власти».

5 августа в отставку подал министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев. Аксенов сообщил, что чиновник решил уволиться по собственному желанию. Что стало причиной такого решения, глава региона не уточнил.

Телеграм-канал «ЧП. Симферополь» со ссылкой на источник писал, что отставка Садаклиева связана с увольнением за езду без прав его помощника Ингмара Левчика в середине июля, а также вниманием силовиков к расходам управления МЧС по Крыму.

Лукашенко и Садаклиев — не единственные крымские министры, которые освободили свои должности за последние несколько месяцев. Так, в конце мая в отставку ушли министры жилищно-коммунального хозяйства и туризма Сергей Донец и Вадим Волченко. Тогда глава Крыма заявил, что в республике проводится плановая ротация кадров.

1 июля стало известно об отставке главы Керчи Святослава Брусакова. В конце июля Аксенов отстранил от должности главу администрации Красноперекопска Вадима Хомина «в связи с утратой доверия».

Николаю Лукашенко 37 лет. Он родился в Симферополе. В 2009 году окончил Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет. В 2011-2014 годах работал в республиканском комитете Крыма по транспорту и связи. В 2014-2020 годах занимал должности заведующего отделом и главы управления по организации и развитию перевозок на транспорте министерства транспорта Крыма. С декабря 2020 года по июнь 2022-го был заместителем министра транспорта Крыма, после чего перешел на должность первого замминистра. В апреле 2023 года Лукашенко назначили министром транспорта республики.