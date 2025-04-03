Введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины затронули необитаемые острова Херд и Макдональд, расположенные в южной части Индийского океана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителей Белого дома.

Острова включили в список базовых 10-процентных пошлин на импорт в США, так как они являются территорией Австралии, сообщил собеседник издания. В список Трампа вошел еще один регион без постоянного населения — вулканический остров Ян-Майен в Северном Ледовитом океане, пишет Axios.

Также под базовые 10-процентные пошлины попала британская территория в Индийском океане, которую занимают только военнослужащие США и Великобритании, находящиеся на базе Диего-Гарсия, добавляет издание.

Острова Херд и Макдональд находятся в южной части Индийского океана, примерно в 1,7 тыс. км к северу от Антарктиды и в 4,1 тыс. км к юго-западу от австралийского города Перт. Острова включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Людям необходимо разрешение на посещение региона. Чтобы добраться до островов с материковой части Австралии, потребуется около двух недель.

По данным Австралийской антарктической программы, на островах находятся единственные в Австралии действующие вулканы, самая высокая гора и ледники.

«И это не говоря уже об огромных колониях пингвинов, тюленей и перелетных птиц, среди которых есть несколько видов, имеющих природоохранный статус на национальном и международном уровне», — говорится в справке программы.

Кроме пингвинов и тюленей острова населяют буревестники и альбатросы. С природоохранной точки зрения острова особенно ценны тем, что они никогда не испытывали серьезного воздействия со стороны человека, там нет чуждых видов растений или животных, отмечается на сайте ЮНЕСКО. Это одна из самых сохранных островных экосистем на планете.

В связи с изолированностью островов Херд и Макдональд, суровыми погодными и морскими условиями человеческая деятельность в регионе остается ограниченной. С момента первой высадки на Херд в середине XIX века остров было совершено всего около 240 посещений острова. На острове Макдональд люди высаживались только дважды — в 1971-м и 1980 годах.

Журналисты и бывшие американские чиновники высмеяли попадание островов Херд и Макдональд в список территорий, где Трамп ввел «взаимные пошлины», отмечает Daily Mail.

«Слишком долго пингвины на необитаемых островах Херд и Макдональд в Антарктике обдирали американских налогоплательщиков. Сегодня этому придет конец», — написал в соцсети X редактор отдела национальной безопасности Washington Post (WP) Бен Паукер.

«Пингвины острова Херд и Макдональда слишком долго пользовались нами — пришло время дать им отпор!» — иронизирует в Х бывший конгрессмен Том Малиновски.

Накануне Трамп подписал указ о ведении «взаимных пошлин» на товары торговых партнеров, которые, по мнению его администрации, создали нетарифные барьеры для американских товаров. Тарифы в отношении Китая составили 34%, для ЕС — 20%, а базовая пошлина на весь импорт составила 10%.