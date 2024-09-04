Боевики палестинского движения ХАМАС опубликовали видео с «последним посланием» убитого в конце августа заложника с российским и израильским гражданством Александра Лобанова. На видео 32-летний россиянин обращается к правительству Израиля, а также непосредственно к премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху.

«Вы потерпели неудачу и пренебрегли нами 7 октября. И сейчас вы продолжаете терпеть неудачу в каждой попытке освободить нас живыми. Вы просто убиваете нас тем, что не пошли на сделку», — сказал мужчина.

В ролике Лобанов говорил на иврите, его слова также сопровождаются субтитрами на арабском и английском языках. Некоторые реплики заложника, судя по всему, для привлечения внимания повторяются на видео несколько раз.

В своем видеообращении к израильским властям Лобанов уточнил, что его взяли в заложники 7 октября, когда он работал на музыкальном фестивале Supernova Sukkot Gathering в Реиме.

По словам россиянина, за все время в плену его «перевозили» в разные места десять раз, «чтобы спасти жизнь». В частности, эту фразу в ролике включают несколько раз.

Кроме того мужчина рассказал, что все, кто был взят в заложники группировкой ХАМАС, находятся в тяжелом положении: им не хватает воды, еды, предметов гигиены, у них нет электричества. Эти люди, по словам Лобанова, постоянно испытывают страх и имеют проблемы со сном, отмечал он.

«Я, находясь здесь, прошу помощи у моих друзей и граждан Израиля. Я оставил свою беременную жену, двухлетнего ребенка и больных родителей. Помогите сделать мой голос громче, выходите на улицы и демонстрации. Я напоминаю вам, что в рамках сделки по Шалиту было освобождено более тысячи палестинских заключенных», — отметил он.

В конце ролика Лобанов обратился к членам своей семьи. Мужчина сказал, что очень по ним скучает и любит их. Он также попросил своих родных оставаться сильными.

Александр (Алекс) Лобанов жил в Ашкелоне. На фестивале Nova он работал менеджером бара. По словам очевидцев, во время нападения ХАМАСа он помогал эвакуировать людей, передает CNN. У Лобанова остались жена и двое детей. Его младший ребенок, которому сейчас пять месяцев, родился, пока мужчина находился в плену.

Тело Александра Лобанова и еще пятерых заложников обнаружили 31 августа в подземном тоннеле в Газе. Экспертиза показала, что людей расстреляли вечером 29 августа или днем 30 августа. Следы на телах убитых говорили о том, что на них оказывалось силовое воздействие.

3 сентября премьер Израиля навестил семью Лобанова, живущую в Ашкелоне. При этом, как сообщила государственная радиостанция Kan, жена погибшего Михаль отказалась встречаться с Нетаньяху.

Александр Лобанов был одним из двух россиян, остававшихся в заложниках у ХАМАС. На сегодняшний день в плену может оставаться Александр Труфанов. О его судьбе российским дипломатам ничего не известно.