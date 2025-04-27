Президент Франции Эмманюэль Макрон предположительно собирался принять участие во встрече между лидером США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане, но получил «холодное предупреждение» от главы Белого дома и ушел. Такова версия специалиста по чтению по губам Николы Хиклинг, которую публикует таблоид The Sun.

Как утверждает Хиклинг, президент США сказал Макрону: «Вы здесь не к месту, окажите мне услугу, вас здесь быть не должно».

По словам собеседницы The Sun, во время беседы с Трампом Зеленский сказал ему: «Я бы хотел, чтобы вы сделали это, но не таким образом».

«Это очень интересная стратегия. Можете быть уверены», — так, по версии Хиклинг, звучал ответ Трампа.

Встреча между Трампом и Зеленским в Ватикане стала первой после перепалки в Белом доме и провальных переговоров по редкоземельным металлам в конце февраля. Беседа длилась 15 минут. Президент Украины назвал ее «очень символичной» и «имеющей потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов».

Журналистам Зеленский сообщил, что на встрече с Трампом обсуждались «чувствительные вопросы», в том числе «как достичь мира, а также были ли результативными встречи в Париже и Лондоне».

В Белом доме беседу назвали «очень продуктивной». Трамп после визита в Ватикан раскритиковал в своей соцсети Truth Social президента России Владимира Путина, заявив, что, «возможно, он не хочет прекращать войну, а просто поддакивает». Лидер США также не исключил введения вторичных санкций и новых ограничений против российских банков.

«История странных приветствий»

На видео, которое Белый дом опубликовал в соцсети Х, видно, что перед разговором Трампа и Зеленского в базилике Святого Петра было подготовлено три стула. Согласно видеозаписи, Макрон подошел к Зеленскому и крепко пожал ему руку.

Трамп наблюдал за сценой, а затем протянул в сторону Макрона руку и что-то ему сказал. Зеленский кивнул, глядя на французского президента. Реакция самого Макрона не видна, поскольку его закрывает от камеры фигура викария. На следующем кадре Трамп и Зеленский беседуют в базилике лицом к лицу, третий стул к тому моменту убрали.

Лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, комментируя видео Белого дома, заявил, что Макрона «отвергли как лакея», и призвал к его отставке.

«Он подорвал доверие к Франции и должен уйти. Нам нужны досрочные президентские выборы!» — написал политик в соцсети Х.

Некоторые СМИ и пользователи соцсетей обратили внимание еще на одну деталь: они сочли, что американский лидер протягивал французскому коллеге руку для пожатия, но Макрон проигнорировал этот жест.

Daily Beast отмечает, что между главами США и Франции существует «устоявшаяся история странных приветствий». Например, в 2017 году на саммите НАТО Макрон «с такой силой схватил президента за руку, что костяшки пальцев Трампа побелели и ему пришлось <…> вырываться из хватки», пишет издание.

Во время похоронной мессы по папе римскому Трамп и Макрон все же обменялись долгим рукопожатием, когда всем присутствующим предложили пожать друг другу руки в знак мира. Daily Mail отмечает, что некоторое время Трамп не принимал участие в церемонии, но после того, как его супруга Мелания прошептала ему что-то на ухо, начал пожимать окружающим руки.

Как утверждает Никола Хиклинг, первая леди якобы дважды сказала мужу: «Тебе следует это сделать».

Мелания Трамп призвала супруга «посмотреть налево», пишет New York Post (NYP) со ссылкой на эксперта по чтению по губам Джереми Фримена. Во время рукопожатия Трамп и Макрон не обменивались репликами, но французский лидер улыбался.

Еще не отпустив руку Макрона, американский президент повернулся к стоявшему рядом финскому коллеге Александру Стуббу, поприветствовал его и спросил, как у него дела, утверждает Фримен. Позже Трамп сказал жене: «Это была хорошая дискуссия», но что именно он имел в виду, неизвестно, пишет NYP.