Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) прокомментировала скандал с наркотиками, заявив, что она не находилась под воздействием «мифических запрещенных веществ». Исполнительница связала свое задержание с планами некоего «влиятельного человека» ее «уничтожить».

Ионова рассказала в своем телеграм-канале, что по прибытии из Санкт-Петербурга в Москву ее встретили сотрудники полиции, которые потребовали от нее сдать анализы.

«Они [полицейские] ждали именно меня, готовились, планировали. Один из них сказал, что им поступило заявление от одного влиятельного человека, и теперь они подозревают, что я нахожусь в невменяемом состоянии», — написала Чистякова-Ионова.

По ее словам, она отказалась проходить медицинское освидетельствование и стала звонить своему адвокату. Когда защитник прибыл в аэропорт, ему сообщили, что Чистякову-Ионову подозревают в потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

«Нам озвучивают причины, по которым сотрудники полиции сочли требования законными: отсутствие (и это не опечатка) у меня запаха алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов, поведение не соответствующее обстановке. Все это — неправда», — написала певица.

После этого привели понятых, которые сообщили, что не увидели перечисленных признаков у Ионовой. Тогда сотрудники полиции обвинили ее в отказе от освидетельствования. Затем уже Ионову отвезли в суд, где попросили оплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

«Вы знаете того, кто в последние месяцы пытается меня уничтожить. Но сейчас не о нем», — отметила Чистякова-Ионова, добавив, что «смотреть на эту кампанию „Глюкоза vs наркоконтроль“ больше нет сил».

Ранее во вторник, 22 октября, суд в Москве оштрафовал Глюкозу на 5 тыс. рублей по ч. 1 ст. 6.9 КоАП (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). В суде пояснили, что Чистякова-Ионова пыталась попасть на авиарейс в аэропорту Шереметьево, сотрудники которого обратили внимание на ее странное поведение, которое, по внешним признакам, могло быть вызвано наркотическим опьянением.

В июле Чистякову-Ионову заподозрили в употреблении запрещенных веществ из-за ее поведения на концерте в Красноярске. На кадрах, опубликованных в соцсетях, певица трогала себя за интимные места и с трудом произносила слова песен, не попадая в ритм фонограммы. По словам некоторых зрителей, она ругалась матом со сцены.

Сама Чистякова-Ионова объяснила неоднозначное поведение на сцене в Красноярске действием антидепрессантов и снотворных, которые ей прописали на фоне депрессии из-за смерти бабушки.

Спустя несколько дней после публикации видео певица рассказала о конфликте со своим бывшим продюсером Максимом Фадеевым. По ее словам, несмотря на то, что вместе с мужем она выкупила права на свои песни, экс-продюсер в 2024 году начал препятствовать ее выступлениям и требовать четверть от гонораров.

После скандального выступления Ионовой в Красноярске Фадеев пригрозил подать к певице иск, который лишит ее возможности пользоваться псевдонимом Глюкоза и исполнять написанные им песни. «Этот беспредел нужно прекращать», — сказал он.