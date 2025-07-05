Полиция Москвы не стала возбуждать уголовное дело после драки в кафе с участием футболиста, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице. Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором чемпион России по футболу Федор Смолов в ходе конфликта наносит удар по лицу одного из посетителей «Кофемании».

В сообщении МВД говорится, что между посетителями кафе на Большой Никитской улице произошел конфликт, в ходе которого одному из граждан потребовалась медицинская помощь. 28 мая в отдел полиции по Пресненскому району Москвы поступила информация о том, что в медучреждение доставили 47-летнего жителя Челябинска с телесными повреждениями. Мужчину опросили, после чего тот продолжил лечение по месту жительства.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. В сообщении МВД не уточняется его личность, но указывается, что им оказался «35-летний футболист». После инцидента подозреваемый выехал за пределы России, в связи с чем опросить его «не представилось возможным», отметили в ведомстве.

Полиция приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дела, учитывая «ограниченные законодательством сроки рассмотрения материалов, для сбора всех необходимых документов и установления обстоятельств случившегося», говорится в пресс-релизе.

В то же время полиция проводит проверку по факту конфликта в кафе, по ее результатам «будет принято решение в соответствии с законом». Кроме того, проводится проверка по факту опубликованной в СМИ информации о «якобы имевшем место факте вымогательства денежных средств у одного из участников конфликта».

Что известно о драке Смолова в «Кофемании»

Видео конфликта между Смоловым и двумя посетителями «Кофемании» в Москве распространилось в соцсетях в ночь на 5 июля. По данным телеграм-каналов, инцидент с участием футболиста произошел 28 мая. На кадрах видно, как Смолов замахивается на двух мужчин, после чего наносит удар одному из них по лицу. Другой мужчина уворачивается от удара футболиста. Телеграм-каналы предполагают, что Смолов мог агрессивно среагировать на оскорбления в свой адрес и претензии из-за шумного поведения.

«Когда компании Федора предъявили за шумное поведение, Смолов извинился и предложил закрыть всем гостям счет в качестве компенсации. В ответ на обращение в вежливой форме и на «вы» от одного из столиков прозвучали мат и ругань», — сообщил источник «Спорт-Экспресса».

По данным источников «Mash на спорте» и Baza, мужчины, ставшие участниками конфликта со Смоловым, написали заявление в полицию, но получили отказ в возбуждении уголовного дела. «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник пишет, что отказ в возбуждении дела объяснили «отсутствием состава преступления — никто из них не получил травм или побоев».

Baza и Mash сообщили, что неизвестные вымогали у Смолова деньги за то, чтобы видеозапись с дракой в кафе не попала в интернет. Изначально вымогатели требовали от футболиста 1 млн рублей, а впоследствии речь шла о сумме в 20 млн рублей. Смолов отказался выполнять требования неизвестных, после чего видео оказалось в Сети. Спортсмен рассматривает возможность обращения в правоохранительные органы по факту вымогательства, утверждает Baza.

Одним из участников драки со Смоловым Андрей Попелуха рассказал РЕН ТВ, что конфликт начался после предложения футболиста оплатить им счет.

«Произошло недопонимание. У меня претензий нет. [Смолов] извинился как мужчина. Все мы выросли на улице 90-х, где все это принимали. Мне были важнее морально-этические нормы», — сказал он.

Попелуха добавил, что извинения от Смолова были переданы через адвоката футболиста. Собеседник РЕН ТВ добавил, что ничего не знает о вымогательстве денег у футболиста под угрозой публикации видео с дракой.

В разговоре с RT неназванный участник драки со Смоловым заявил, что футболист и люди из его компании стали громко спрашивать посетителей, кто за какой клуб болеет. Кроме того, по словам собеседника, спортсмен пытался поговорить с женщиной за соседним столиком, она ему «что-то ответила», после чего началась словесная перепалка. После этого Смолов попытался «загладить вину» и стал предлагать посетителям оплатить их счета, утверждает мужчина.

«Подошел к нам. Мы сказали, что сами в состоянии за себя заплатить. Видимо, это и то, что мы не признали в нем футболиста, его разозлило. Он напал, я увернулся», — рассказал собеседник RT.

Он добавил, что его товарищ получил перелом челюсти.

«Мы вообще не хотели огласки. Не знаем, кто слил видео и уж тем более вымогает деньги у Феди. Нам достаточно того, чтобы он извинился и оплатил лечение пострадавшему. Ломать ему жизнь не хотим», — заверил мужчина, отметив, что разрешением ситуации занимаются адвокаты.

Отец Смолова Михаил заявил «Спорт-Экспрессу», что ему неизвестны подробности ситуации с дракой сына в «Кофемании». «Об этом узнал тоже только сегодня. Что случилось, то случилось. Значит, были причины. Он взрослый человек, разберется в своих делах», — сказал он.

Сам Смолов инцидент в кафе не комментировал.

Адвокат Максим Калинов в разговоре с «Газетой.Ru» допустил, что Смолову может грозить до пяти лет лишения свободы в связи с информацией о том, что один из пострадавших получил перелом.