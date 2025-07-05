В ночь на 5 июля в Сети распространилось видео конфликта между чемпионом России по футболу Федором Смоловым и двумя посетителями «Кофемании» в Москве. Судя по кадрам, футболист ударил одного из них по лицу. Эпизод произошел в том же заведении, где в 2018 году устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Что известно об инциденте с участием Смолова — в материале RTVI.

Видео конфликта в «Кофемании» опубликовал в своем телеграм-канале спортивный журналист Иван Карпов. По его данным, инцидент с участием Смолова произошел утром 28 мая — на следующий день после того, как ставший чемпионом России «Краснодар» объявил, что не будет продлевать контракт с футболистом.

Что стало причиной конфликта

Судя по видео с камер наблюдения, на котором отсутствует звук, между Смоловым и двумя сидевшими за столом посетителями произошла словесная перепалка. Спортсмен замахивается на мужчин, после чего наносит удар одному из них по лицу. Другой мужчина уворачивается от удара футболиста.

По одной из версий, посетители кафе могли спровоцировать Смолова «фразами о его игре», после чего тот «взбесился и нанес удары», пишет Shot.

По данным телеграм-канала «Mash на спорте», конфликт начался после того, как Смолову сделали замечание из-за того, что футболист и пришедшие с ним люди «слишком громко» отмечали чемпионство «Краснодара». По утверждению источников Baza, мужчины громко разговаривали и обсуждали спортсмена, и тот услышал оскорбления в свой адрес.

«Mash на спорте» со ссылкой на очевидцев утверждает, что оказавшееся в Сети видео обрезано и не содержит в себе фрагменты, где Смолова и его друзей оскорбляют.

«Футболист и его друзья извинились, но были посланы на три буквы, после чего начался конфликт», — пишет канал.

Мужчины, ставшие участниками конфликта со Смоловым, написали заявление в полицию, но получили отказ в возбуждении уголовного дела, пишут «Mash на спорте» и Baza со ссылкой на источники.

«Людям, с которыми дрался Смолов, 4 июля было отказано в заведении уголовного дела за отсутствием состава преступления — никто из них не получил травм или побоев. Сейчас уже им может грозить уголовное дело за вымогательство», — сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на источник.

Кроме того, как утверждает собеседник «Mash на спорте», мужчины обратились к медикам, но «никаких повреждений зафиксировано не было». На видео видно, что по одному из них удар «вообще не дошел», отмечает канал. По предварительным данным, мужчины не получили серьезных травм, пишет Baza.

После драки Смолов подошел к нескольким посетителям заведения и извинился за конфликт, утверждает Sport Baza. Судя по видео, экс-нападающий «Краснодара» сначала обратился к мужчине и женщине, сидевшим в паре столиков от места инцидента, а затем подошел к другим посетителям.

«Лишь после этого друзья увели Федора из кафе», — говорится в публикации.

Сам Смолов инцидент не комментировал. Комментариев от правоохранительных органов также не поступало.

В кафе, где произошла драка с участием Смолова, корреспонденту «Матч ТВ», отказались давать комментарии об инциденте.

По данным телеграм-каналов, инцидент с участием Смолова произошел в той же «Кофемании» на Большой Никитской улице в Москве, где в октябре 2018 года устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Тогда двух спортсменов, а также брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого арестовали по уголовному делу из-за потасовки в центре Москвы. 8 октября они избили на парковке у гостиницы «Пекин» личного водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем напали в «Кофемании» на главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Соловчук и Пак получили травмы в результате нападения. В мае 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к 1,5 года колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам колонии. После 11 месяцев в колонии оба футболиста и Кокорин-младший вышли на свободу. Протасовицкий вышел из колонии двумя месяцами позже.

У Смолова вымогали деньги

«Впоследствии от Смолова требовали деньги за непубликацию этого видео. Это 163 статья УК РФ — вымогательство. Федя платить не стал», — утверждает Карпов.

Sport Baza уточняет, что в середине июня нескольким знакомым Смолова прислали видео с инцидентом в «Кофемании» с просьбой передать его футболисту, «сопровождая угрозами публикации ролика в Сети». Изначально неизвестные требовали от спортсмена заплатить 1 млн рублей, чтобы видеозапись не попала в интернет. По данным Baza и Mash, Смолов согласился, после чего вымогатели заявили ему, что он должен заплатить больше — 3 млн рублей. Позже вымогатели увеличили требуемую сумму до 20 млн рублей.

«На этом этапе Федор понял, что любые переговоры бессмысленны», — пишет Baza.

После того, как Смолов отказался платить вымогателям, видео с конфликтом появилось в Сети. Футболист рассматривает возможность обращения в правоохранительные органы по факту вымогательства, утверждает Baza.

25 мая 35-летний Смолов стал чемпионом России по футболу после того, как «Краснодар» впервые в истории занял первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона 2024/2025. 27 мая Смолов покинул «Краснодар», клуб не стал продлевать с ним контракт. Также за свою карьеру Смолов выступал за московские «Динамо» и «Локомотив», махачкалинский «Анжи» и екатеринбургский «Урал». В Испании играл за «Сельту».

Комментарии об инциденте со Смоловым

Бывшая жена Смолова Виктория Лопырева:

Я не знаю, что произошло, но одно могу сказать точно: Федя не конфликтный человек и никогда первый не стал бы провоцировать конфликт.

Журналистка Ксения Собчак:

А что за «химия» между Кофеманией на Никитской и футболистами? Дежавю, которого не ждали: Федор Смолов и очередная драка в этом заведении.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев:

Футболисты, хватит завтракать в Кофемании… Ешьте дома уже…

Адвокат Александр Добровинский:

Смолов может написать заявление на людей, которые вымогали у него деньги и так далее, но для этого должны быть доказательства. Если у Федора они есть, то подать его он может, а дальше это заявление будет рассматриваться. Удивительно, что данный инцидент, произошедший 28 мая, всплыл только сейчас, очень похоже на провокацию. Если правоохранительные органы отказали в возбуждении уголовного дела, значит, там ничего такого не было.