Полиция Санкт-Петербурга задержала девушку, которая ранее выложила в соцсетях видео с сожжением российского паспорта. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«24-летняя жительница города на Неве доставлена в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Также установлена личность ее знакомого, который был очевидцем противоправного деяния», — рассказала она.

Видео, опубликованное девушкой, было растиражировано телеграм-каналами, после чего стало инфоповодом для новостей в петербургских и федеральных СМИ. В городской полиции пояснили, что наткнулись на ролик «во время мониторинга сети интернет».

По данным телеграм-канала «Mash на Мойке», весь опубликованный девушкой в Telegram контент уже удален. Сейчас в отношении задержанной решается вопрос о правовой оценке ее действий и соответствующем процессуальном решении, добавила Волк.

В петербургском главке МВД уточнили, что в отношении блогера планируется возбудить уголовное дело по статьям о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) и надругательстве над гербом и флагом России (ст. 329 УК РФ).

Ранее телеканал РЕН сообщал, что блогер по имени Александра выложила в свой телеграм-канал видеострим с сожжением своего российского паспорта. Процесс уничтожения документа она сопровождала нецензурной бранью. Решение сжечь удостоверение личности девушка объяснила тем, что устала от трудовой деятельности и не против пропустить работу из-за задержания.

«Выезжайте за мной. ****, выезжайте, *****. Я надеюсь, вы выедете за мной до того момента, *****, как мне надо будет идти на работу. Потому что я, ****, ********* работать», — заявляла она на видео.

После сожжения паспорта Александра сообщила зрителям, что «подтерлась бы» им, но уже поздно. Другие посты в ее канале выдержаны в том же провокационном стиле: блогер снимается с бокалом алкоголя в руке, рассуждает о суициде и «пропагандирует расстройство пищевого поведения», поясняет РЕН ТВ.

В конце мая Смольнинский районный суд Петербурга отправил в СИЗО до конца июля Ольгу Брынцеву и Алену Васильеву — за видео, на котором последняя, придя на остановку общественного транспорта рядом со станцией метро «Площадь Александра Невского», помочилась на российский паспорт и подтерлась им. Брынцева снимала все это на смартфон.

В отношении обеих возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В протоколе об их задержании было указано, что они «грубо нарушили общественный порядок», причем сделали это «по мотиву политической и идеологической ненависти».