Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации приветствуют телефонные переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Эта тема стала одной из главных во всех мировых СМИ. Как отреагировали на беседу лидеров двух стран в России и мире — в материале RTVI.

О чем заявили в Кремле и Елисейском дворце

Президенты двух стран провели первые с 2022 года переговоры. Как сообщили в Кремле, главы государств подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте ирано-израильского конфликта и ударов США по иранским ядерным объектам, а также украинский кризис.

Путин и Макрон отметили особую ответственность России и Франции как постоянных членов Совбеза ООН в поддержании мира и безопасности.

«В этой связи подчеркнута важность уважения законного права Тегерана на развитие мирного атома и продолжения выполнения им обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, включая сотрудничество с МАГАТЭ», — заявили в Кремле.

Президенты высказались за то, что кризис вокруг иранской ядерной программы следует урегулировать дипломатическими средствами.

Говоря о ситуации на Украине, Путин напомнил, что конфликт стал прямым следствием политики западных государств, много лет игнорировавших интересы безопасности России и создавали антироссийский плацдарм на Украине.

«Президент России подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии», — отметили в Кремле.

Там назвали состоявшийся разговор содержательным.

В Елисейском дворце подчеркнули, что Путин и Макрон говорили более двух часов, а темой беседы стали ядерная программа Ирана и Украина. По мнению французского лидера, власти исламской республики должны выполнить обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также сотрудничать с МАГАТЭ.

«[Макрон] заявил о своей решимости искать дипломатическое решение, которое позволило бы достичь прочного и требующего решения ядерного досье, вопроса о ракетах Ирана и его роли в регионе», — уточнили в пресс-службе президента Франции.

Говоря о ситуации на Украине, Макрон заявил о поддержке ее суверенитета и территориальной целостности.

«Он призвал к скорейшему установлению прекращения огня и началу переговоров между Украиной и Россией для прочного и долгосрочного урегулирования конфликта. Президенты двух стран также продолжат обмен мнениями по этому вопросу», — добавили в канцелярии французского лидера.

«Важный диалог»

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на пресс-конференции заявил, что организация может лишь поприветствовать возобновление контактов лидеров двух стран.

«Мы приветствуем любой диалог между двумя странами, особенно когда он проходит на самом высоком уровне», — процитировало его РИА Новости.

Спецпредставитель Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал важным состоявшийся разговор президентов России и Франции.

«Состоялся содержательный обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и на Украине. Затронуты ключевые вопросы безопасности и ядерного нераспространения. Важный диалог», — написал он в телеграм-канале.

«Разговор президентов России и Франции — первый за последние три года — признак выхода европейской дипломатии из комы. Не Россия прерывала контакты, их оборвали евроястребы», — заявил РИА Новости глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Эммануэль Макрон боится остаться в изоляции из-за чересчур агрессивного отношения к России, заявил ТАСС лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он добавил, что президент Франции «способен на внезапные повороты» и может «сделать завтра противоположное тому, что он делал сегодня».

«Я думаю, что на последнем саммите НАТО он осознал, что становится все более изолированным в своей ястребиной позиции. Поэтому, возможно, он чувствует, что следует возобновить диалог», — объяснил политик.

По его мнению, подтвердить стремление Франции к установлению мира на Украине Макрон может лишь одним способом: прекратить отправлять деньги и оружие ВСУ, а также отказаться от инициированного им проекта так называемой «коалиции желающих». Как отметил собеседник агентства, Франция должна участвовать в переговорах, однако «конструктивно». Макрон же должен к этим переговорам побудить украинского лидера Владимира Зеленского.

«Пока же следует проявлять осторожность», — отметил Филиппо.

«Вернуть себе контроль»

Европа стремится попасть за стол переговоров по иранскому вопросу, именно об этом говорит звонок Макрона Путину, сообщила французская газета Le Parisien.

«Этот телефонный звонок в любом случае свидетельствует о желании европейской дипломатии — в частности, трио Германии, Франции и Великобритании — вернуть себе контроль над этим вопросом», — предположили журналисты.

В Le Parisien добавили, что президенты сошлись во мнении, что для урегулирования проблемы на Ближнем Востоке дипломатическим путем необходима координация действий.

Газета Daily Mail обратила внимание на расхождение во мнениях Путина и Макрона на тему признания вошедших во время спецоперации в состав РФ территорий.

«Путин отметил, что любое возможное мирное соглашение между Россией и Украиной должно иметь «всеобъемлющий и долгосрочный характер» и основываться на «новых территориальных реалиях»», — написали авторы статьи.

Они добавили: Макрон заявил, что Украина сама решит, идти ей на территориальные уступки или нет.

О том же сообщили журналисты агентства Bloomberg.

«Французский дипломатический источник сообщил, что Макрон разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским до и после его звонка с Путиным, чтобы проинформировать его о переговорах. Макрон также поговорил с президентом США Дональдом Трампом», — уточнило издание.

Газета Le Figaro на фоне переговоров Путина и Макрона сообщила, что российская армия «третий месяц подряд ускоряет свое продвижение» в зоне военной операции. В июне Россия добилась крупнейших с ноября успехов, взяв под контроль 588 кв. км., а две трети наступлений за последний месяц происходили на территории ДНР, отметили журналисты.