Автомобиль Lexus 26 февраля сбил 61-летнюю женщину на пешеходном переходе в подмосковной Апрелевке. СМИ и телеграм-каналы утверждают, что за рулем был певец Александр Буйнов. Сам он заявил RTVI, что машиной управлял его водитель. Собрали, что известно о происшествии.

Авария произошла около шести часов вечера на Февральской улице. Пострадавшая женщина — 61-летняя воспитательница в детском саду Алла Смирнова — переходила дорогу по нерегулируемой «зебре».

По словам женщины, перед переходом дороги она убедилась, что машин нет, а Lexus вылетел «неожиданно из ниоткуда», пишет Mash. Женщину отбросило от удара. По данным Shot, Lexus ехал со скоростью 56 км/ч, тогда как разрешенная скорость на участке перед пешеходным переходом составляет 20 км/ч.

Смирнову госпитализировали с разрывом связок левого колена, сообщает «112». В разговоре с РЕН ТВ пострадавшая пожаловалась на боли и тошноту. Сын Смирновой рассказал Shot, что она чувствует себя плохо, ей предстоит обследование.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, за рулем автомобиля был Буйнов. Сын потерпевшей утверждает, что в протоколе, составленном сотрудниками ДПС, было указано, что водитель ― Александр Буйнов. Сам певец в разговоре с RTVI заявил, что машиной управлял его водитель.

«У меня вообще нет никаких слов на эту тему, я об этом не читала», — сказала телеканалу «360» администратор артиста Елена Козырь.

Телеканалу «Звезда» Буйнов сообщил, что «в сумерках наехал крылом машины» на женщину. По его словам, она «легко травмирована». Артист добавил, что не скрывался с места аварии и находится на связи с семьей пострадавшей.

Пострадавшая женщина утверждает, что «сразу узнала» Буйнова. Он якобы долго не хотел выходить из машины, но, когда очевидцы начали возмущаться, все же покинул салон. При этом он не узнал о состоянии сбитой женщины и не извинился. Со слов Смирновой, артист хотел уехать с места ДТП. Shot пишет, что Буйнов вышел из автомобиля только после прибытия сотрудников ГИБДД.

«Стоял в стороне, не афишируя себя, как будто у него это каждый день происходит и он привык к этому. <…> Изначально, когда совершил наезд, он пытался задом уехать. В итоге его остановили очевидцы», — рассказал сын Смирновой телеканалу «360».

Еще один очевидец сообщил, что Буйнов «вел себя нормально» и все время стоял рядом с пострадавшей женщиной.

По данным ТАСС, в момент аварии певец был трезв, он прошел медицинское освидетельствование. После случившегося он поехал выступать на корпоративе в центре Москвы, утверждает Shot.

Что грозит Буйнову

Водителю Lexus грозит штраф или лишение прав, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Если врачи установят, что у пострадавшей легкие повреждения, его могут оштрафовать на сумму от 3 750 до 7 500 рублей или лишат прав на срок от одного года до полутора лет.

При травмах средней тяжести штраф составит от 15 тыс. до 37 тыс. рублей или лишение прав на срок до двух лет. За тяжкий вред здоровью предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет.

По данным Shot, Буйнов купил Lexus в 2017 году и за это время получил более 170 штрафов на общую сумму около 160 тыс. рублей, в основном за превышение скорости и непристегнутый ремень. Последний штраф был получен 22 января, пишет Mash. Как утверждает канал, неуплаченных штрафов за артистом не значится.