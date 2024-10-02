Иран нанес ракетный удар по Израилю, поскольку Тегерану «было уже некуда отступать». Такое объяснение в разговоре с «Лентой.ру» дал политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

Он отметил, что новое руководство Ирана в лице президента Масуда Пезешкиана пришло под флагом либерализации и заявило о готовности к сотрудничеству с Западом ради снятия санкций и выхода из изоляции. Корпус стражей иранской революции (КСИР), со своей стороны, — консерваторы и не верят в возможность договориться с США, пояснил Тарасов.

Участие Ирана в любой эскалации «срывало бы все эти проекты нового иранского руководства», отметил он. По словам эксперта, «американцы создали определенную проблему для Ирана — внутриполитическую». Внешнеполитическая проблема для Ирана в том, что для выполнения своей цели он должен был дистанцироваться от ХАМАСа, «Хезболлы», хуситов и других союзников, добавил Тарасов.

«Сложилось впечатление, что они дистанцировались, сдали свои прокси-группы. В это поверил Израиль и начал действовать вероломно, он нанес удар по Бейруту, избавился от лидеров «Хезболлы» и так далее, в общем-то, начал вооруженную агрессию», — сказал востоковед.

По его словам, Иран «вынуждали каким-то образом отреагировать: или капитулировать, или заявить, что страна отказывается от своей региональной политики». В итоге Тегеран выпустил ракеты по Израилю.

Тарасов отметил, что во время атаки 1 октября израильская система ПВО не смогла отразить часть ракет, «и в случае если одна из таких ракет будет иметь ядерную начинку, то от Израиля ничего не останется».

«То есть это вариант перехода к новой конфронтации», — считает эксперт.

По его мнению, в случае ответных действий Израиля эскалация продолжится. Если же ответа не будет, «наступит какая-то временная пауза, стабилизация», при этом основные события будут развиваться в Ливане и в Газе.