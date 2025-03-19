Телеведущий Иван Ургант опубликовал пост в своем телеграм-канале после того, как в российских СМИ появились сообщения о наличии у него ИП во Франции.

Ургант написал, что, «слушая второй день грохочущий концерт периодической прессы», у него появилось «острое желание, чтобы в нем прозвучала и моя тоненькая струнка».

«Итак, в быстром темпе — Не переезжаю! Бизнес не начинаю! В волка по ночам не превращаюсь! Кода! За сим вынужден покинуть оркестровую яму — иду гулять с собаками по ЦАО, пока они не обгадили ковер. Это и без них есть кому сделать… Ваш Жан Уржан», — говорится в посте.

18 марта РИА Новости сообщило, что Ургант в марте 2024 года зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Париже. По данным агентства, в регистрационных документах указывались следующие виды деятельности: производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных постановок.

«В качестве адреса указан жилой дом в 7 округе Парижа, в двух шагах от эспланады Инвалидов и здания Нацсобрания. <…> Тем не менее в списке жильцов значится другая компания Урганта, которую он и его супруга Наталья Кикнадзе зарегистрировали в Париже еще в марте 2015 года. У компании в собственности числятся два объекта недвижимости: по этому адресу, а также в 8 округе, недалеко от Триумфальной арки. Эта компания занимается „арендой земли и недвижимости“», — пишет РИА Новости.

Как утверждает агентство, в сведениях о компании говорится, что владелец возражал против предоставления своих данных на основании 21 статьи Европейского регламента о защите данных.

На следующий день после появления публикации РИА Новости, 18 марта, Ургант закрыл ИП в Париже, передает РИА Новости,

После публикации статьи РИА Новости депутат Госдумы Николай Новичков («Справедливая Россия — За правду») направил обращение главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой рассмотреть основания для признания Урганта иноагентом.