Диктор Анна Шатилова надеется, что телеведущий Иван Ургант вернется в эфир. Об этом народная артистка РСФСР заявила в интервью программе «Легенда» на RTVI.

«Иван Ургант — это мой друг большой, любимый, обожаемый, до сих пор, что бы ни писали, ни говорили. Я даже вот в эти трудные для него времена коротко ему позванивала, понимаете?» — сказала Шатилова.

Она отметила, что приходила на программы к Урганту.

«Я сейчас очень переживаю, что Иван не в эфире. Я очень переживаю. И я хотела бы, чтобы Иван Ургант снова был в эфире, снова был со зрителями, потому что его знают, любят. Не все понимали его юмор. Но Иван — телевизионный человек, замечательный», — заявила Шатилова.

Также диктор похвалила телеведущих Александра Гудкова и Дмитрия Хрусталева, которые работали в шоу «Вечерний Ургант».

«Это мои ребята, настоящие. С Александром Гудковым, с Сашей, мы тоже какие-то «гуччи», программы, то-се записывали (в 2021 году Шатилова и Гудков сняли в видео «Дом культуры Gucci». — Прим. RTVI). И я просто страдаю, что я не могу с ними вот так свободно общаться и видеть их глаза в глаза. Хорошие очень ребята, замечательные, талантливые», — сказала собеседница RTVI.

По словам Шатиловой, она бы хотела, чтобы Ургант и другие «телевизионные, настоящие люди» были в эфире. «Я этого желаю. Может, кому-то это не понравится, но я этого жду, желаю и надеюсь», — заключила диктор.

Исчезновение Урганта

После начала российской военной операции на Украине в феврале 2022 года Иван Ургант опубликовал в соцсетях пост с антивоенным призывом. После этого программа «Вечерний Ургант» исчезла из сетки вещания Первого канала. Телеканал тогда заявил, что это произошло в связи с «важными общественно-политическими событиями».

В декабре 2022 года онлайн-кинотеатр Kion убрал со своей площадки новогодний телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с участием Урганта. Также сообщалось об отмене выступлений шоумена в России.

Отец телеведущего, актер Андрей Ургант говорил в интервью RTVI, что «Вечерний Ургант» закрыли «на всякий случай». «И на всякий случай чиновники на местах не дают ему выступать нигде: а вдруг Москва что-то такое скажет, или что-то такое в этом увидит… Читайте Гоголя «Ревизор», там все написано», — пояснил Ургант-старший.

Александр Гудков, который в 2022 году опубликовал антивоенный пост и сделал пародию на клип Ярослава Дронова (SHAMAN) «Я русский», в 2024-м столкнулся с отменой показов своего шоу в российских кинотеатрах.