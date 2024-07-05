Шоу «Черное небо вампиров» с участием комика Александра Гудкова демонстрировалось в российских кинотеатрах как «частное мероприятие». Об этом заявила команда проекта «Подземелья Чикен Карри» на своем официальном YouTube-канале.

«Мы не в первый раз показываем «Подземелья» в кино. Мы это делаем начиная с девятого выпуска <…> и стараемся каждый выпуск премьерить в кино. Мы начинали с одного кинотеатра в Москве, сейчас дошли до 52 городов России. <…> Это не прокат. Нам сейчас где-то в претензию ставят, что мы должны получать разрешение на прокат в Минкульте, но это не прокат, это частное мероприятие. Одним днем это делается», — пояснили создатели шоу.

Министерство культуры 4 июля сообщило, что создатели шоу не подавали заявление на выдачу прокатного удостоверения для его демонстрации в кинотеатрах, пишет РИА «Новости».

«В связи с сообщениями в ряде СМИ и телеграм-каналов информируем, что в министерство культуры Российской Федерации не поступало заявление на выдачу прокатного удостоверения проекту «Подземелье Чикен Карри» «Черное небо вампиров», — заявили в ведомстве.

В министерстве отметили, что демонстрация шоу без соответствующего удостоверения, в котором должен быть указан «способ использования» фильма, является нарушением российского законодательства.

Такие действия влекут за собой ответственность по статье 14.58 КоАП России (осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения).

Нарушителям может грозить штраф в размере от 50 до 100 тыс. рублей, а при повторном нарушении — штраф от 100 до 200 тыс. рублей или административное приостановление деятельности сроком до 90 суток.

Скандал вокруг шоу Гудкова начался после того, как православные активисты из организации «Сорок сороков» обратились в Минкультуры с требованием отменить показ «Черного неба вампиров» в России. В качестве причины они назвали поддержку «террористического режима» одним из «выгодоприобретателей».

Позднее создатели шоу сообщили об отмене показов в кинотеатрах Mori Cinema в Череповце, Тольятти и Мытищах. На следующий день после этого депутат Александр Хинштейн обратил внимание, что кинотеатр «Киномакс-Самара» оставил «Черное небо вампиров» в своем расписании.

Он пообещал обратиться в Минкультуры, чтобы отозвать прокатное удостоверение, и заявил о готовности привлечь к административной ответственности кинотеатры, которые будут показывать «Черное небо вампиров» без официального разрешения.