В Госдуму могут внести законопроект о повышении выплат многодетным семьям на погашение ипотеки до 900 тыс. рублей. Об этом «Известиям» сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Сейчас они могут получить 450 тыс. <…> Я думаю, при рассмотрении проекта бюджета следующего года уже новая цифра появится, и выплату на погашение ипотеки многодетным поднимут до 900 тыс.», — сказал он.

При этом депутат признал, что введение других дополнительных льгот по кредитам в ближайшее время маловероятно.

«Бюджет не безмерен. Приходится работать в ограниченных ресурсах и по тем направлениям, которые показывают наибольший эффект», — сообщил Аксаков.

Парламентарий напомнил о программе долгосрочных сбережений, которая, по его словам, уже привлекла миллионы граждан, а общий объем вложений превысил 300 млрд рублей.

Кроме того, добавил он, гражданам стоит рассмотреть возможность подключения к программе «молчунов», то есть «автоматически перевести в ПДС накопительную пенсию граждан».

«Многие люди просто не знают о программе и пока не воспользовались этой возможностью, хотя государство предлагает существенную поддержку. По действующим правилам, государство добавляет до 36 тыс. рублей, а налоговый вычет позволяет вернуть 52 тыс. при внесении 400 тыс.», — сообщил Аксаков.

Депутат также рассказал о программе семейных инвестиций, которая может начать действовать с 2026 года. Проект предполагает, что «деньги жены и мужа объединяются и им предоставляется больше льгот».

«Лимит налогового вычета предлагается увеличить до 1 млн рублей. Значит, по семейным инвестициям супруги смогут получить налоговый вычет до 130 тыс. рублей. Счет можно будет открыть на ребенка, будут набегать проценты, и по достижении совершеннолетия или через определенное время он сможет эти деньги получить», — сообщил депутат.

В 2018 году в России была запущена программа семейной ипотеки. Изначально она предназначалась для семей, в которых после 1 января 2018 года родился хотя бы один ребенок. Позже условия программы были расширены: она стала доступна для семей с одним ребёнком, рожденным после 1 января 2018 года, а также для семей с двумя и более детьми, не достигшими 18 лет.

Изначально программа должна была завершиться в 2022 году, но затем ее продлили до 1 июля 2024 года, а затем — до 2030 года. При этом условия программы были изменены: она стала распространяться преимущественно на семьи с детьми до шести лет, за исключением жителей малых городов и регионов с низким уровнем строительства.