В Париже вновь заговорили о возможности отправки войск на Украину, чтобы укрепить позиции Франции в Европе и НАТО. Такое мнение в беседе с Инфо24 высказал военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Ранее госсекретарь Франции по делам Европы Бенжамен Хаддад заявил, что Париж не исключает отправку сухопутных войск на Украину. При этом он отметил, что этот вопрос должен быть обсужден с союзниками по НАТО.

«Я думаю, что они просто надувают щеки. Тем более на Украине уже давно воюют наемники из Франции и представители французского «Иностранного легиона». Такими заявлениями Париж пытается поднять свой престиж в Европе и НАТО, а также выслужиться перед США. Я не думаю, что Париж может отправить на Украину свой контингент войск под флагом Франции», — порассуждал Литовкин.

Эксперт также исключил возможность отправки на Украину войск НАТО. По его словам, подобный шаг будет расценен как агрессия против России, что может дать Москве право применить ядерное оружие.

«Украина не является членом НАТО, поэтому Альянс не отважится на войну с Россией, которая обладает ракетно-ядерным потенциалом. Они понимают, что Европа — это тесная территория с множеством городов, по которым можно нанести удар. Именно поэтому с самого начала специальной военной операции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг постоянно повторял, что необходимо сделать всё возможное, чтобы конфликт на Украине не перерос за ее пределы», — подчеркнул Литовкин.

В конце сентября Йенс Столтенберг, ушедший в отставку с поста генсека НАТО, заявил, что анонсированные ранее поправки в российскую ядерную доктрину «не требуют каких-либо изменений» со стороны альянса. Комментируя это заявление, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил RTVI, что изменение доктрины — это внутреннее дело России.