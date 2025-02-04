Ленинский районный суд Курска арестовал еще одного украинского военнослужащего, который признался в убийстве мирного жителя в селе Русское Поречное в Курской области, сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«В ходе боевых действий в Суджанском районе военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации задержан солдат 92 отдельной штурмовой бригады украинских вооруженных формирований Владимир Парафило», — отметили в ведомстве.

Главное военное следственное управление СК России в отношении Парафило и командира роты с позывным «Антошка» возбудило и расследует уголовное дело по факту совершения террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Следствие установило, что Парафило, вооруженный боевым оружием, в декабре 2024 года прибыл на территорию Курской области.

«20 декабря 2024 года, исполняя приказы своего командира с позывным «Антошка», Парафило совершил убийство мирного жителя в селе Русское Поречное», — сказано в релизе.

Петренко отметила, что во время допроса задержанный полностью признал вину, пояснив, что командованием был отдан приказ открывать огонь по мирному населению Курской области.

«Увидев на улице мужчину в гражданской одежде и понимая, что тот не представляет опасности, он выстрелил ему в спину. От полученного ранения пострадавший скончался на месте преступления», — пояснили в СК.

ВСУ вторглись в Курскую область в августе 2024 года. С тех пор российские военнослужащие захватили в плен сотни украинских солдат.

31 января пресс-служба СК сообщила, что следователи установили причастность не менее пяти военнослужащих к преступлениям против мирного населения в селе Русское Поречное Курской области. По данным ведомства, военнослужащие убили 22 мирных жителя, чьи тела спрятали в подвалах сельских домов, а также изнасиловании 8 женщин.

Один из задержанных военных Евгений Фабрисенко дал признательные показания и сообщил, что бойцы ВСУ по очереди заходили в жилые дома и искали там людей.