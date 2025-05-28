Стали известны подробности расправы, которую устроил над приятелями школьник на даче в Иркутской области. Младшему из погибших детей было 13 лет.

Telegram-канал Baza сообщает, что двум убитым мальчикам было по 14 лет, также жертвой убийцы стала 16-летняя девочка. Самому злоумышленнику было 17 лет. После расправы над приятелями он сжег дом и погиб в пожаре.

Массовое убийство произошло в ночь на 28 мая в Байкальске Слюдянского района, в СНТ «Горный Байкал». Компания друзей отмечала день рождения, многие остались на ночевку. Вооружившись ножом, один из гостей начал наносить удары своим приятелям и убил четверых. Еще четверо получили ранения, но сумели скрыться. Убийцы поджег дом и погиб в огне.

Один из пострадавших с ранением шеи находится в крайне тяжелом состоянии. Мотивы убийцы пока неизвестны. Никто из участников вечеринки на учете не состоял. Дачный праздник проводился с разрешения родителей.

Раненых подростков переведут из больницы Байкальска в в Иркутскую областную клиническую больницу, сообщает IrkutskMedia со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка в регионе Татьяну Афанасьеву.