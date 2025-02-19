Две группы туристов попали под лавины в горах Северной Осетии и Карачаево-Черкесии. Двое человек погибли, еще двое считаются пропавшими, один турист выжил. Что известно об инцидентах — в материале RTVI.

Утром 19 февраля МЧС России сообщило о поисках двух туристов из Санкт-Петербурга, которые находились в ущелье Танадон и позже перестали выходить на связь. Пропавшими оказались двое мужчин 25 и 36 лет, которые приехали в Северную Осетию на фестиваль ледолазания «Таймаз», проходящий в республике с 17 по 23 февраля. На их поиски отправились более семи спасателей.

Как пишет «Комсомольская правда», туристы зашли в ущелье Танадон в рамках задания. При этом в МЧС уточнили, что у них не было с собой раций и биперов — устройств для приема и передачи радиосигналов. Эти приборы необходимы для перемещения в местах с высокой опасностью схода лавин.

В ведомстве добавили, что занятия по ледолазанию не являются туристическим маршрутом, поэтому мужчины по приезде в Осетию не регистрировались в МЧС.

По информации «112», пропавшие — Владимир Емельянов и Данил Кадырмаев. Емельянов занимается промышленным альпинизмом и бизнесом, увлекается мотоциклами и рок-музыкой, сообщает телеграм-канал РЕН ТВ.

Последние кадры Емельянов публиковал в своем канале 17 февраля. На них видно, что туристы находятся в ущелье и тренируются взбираться по обледеневшей скале. «Мы на Кавказе в национальном парке Алания. Лазаем лед, пьем коньяк», — говорится в одном из постов.

На одном из видео Емельянов, стоя на ледяном склоне, говорит: «Китайская философия <…> гласит, что нужно ставить под сомнение любой фактор, который на тебя надвигается. Вот, к примеру, лед: это лед, а это я. Я живой, лед тоже живой. Кто из нас прочнее? Сейчас мы это выясним».

Во время поиска альпинистов в районе их исчезновения сошли еще две лавины, сообщило МЧС. Из-за угрозы повторного схода спасатели приостановили поиски пропавших. В горах Северной Осетии сильный снегопад и минимальная видимость, отметили в ведомстве. Объявлено штормовое предупреждение, оно продлится еще несколько суток. В последний раз лавина в районе ущелья Танадон сходила в конце 1980-х годов.

Еще одна лавина сошла днем 19 февраля в окрестностях балки Орленок в Карачаево-Черкесии, под нее попали трое альпинистов.

«Один человек выбрался самостоятельно и вызвал спасателей. Группа туристов-альпинистов не была зарегистрирована в МЧС по КЧР и совершала поход самостоятельно», — сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рашид Темрезов.

По данным телеграм-канала «112», в группе было 16 туристов, они вышли на маршрут несмотря на предупреждение о лавинной опасности. Трое человек ушли вперед «на разведку» и попали под сход снежных масс.

К месту проведения поисково-спасательных работ выдвинулись 34 спасателя и шесть единиц техники. В 16:37 мск МЧС сообщило, что двое попавших под лавину туристов погибли, их тела достал из-под снега спасшийся альпинист. Спасатели доставили тела в поселок Архыз, выжившего туриста госпитализировали.