В Южно-Сахалинске двое мужчин погибли после нападения медведя, один умер в машине скорой помощи, тело второго позднее нашли прикопанным недалеко от места происшествия. Возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей смерть двух лиц.

Медведь напал на мужчину 23 июня возле скульптурной группы «Три оленя», уточнило управление Следственного комитета по Сахалинской области. Это южная окраина города в окружении леса, неподалеку базируется поисково-спасательный отряд имени В.А. Полякова Главного управления МЧС по региону. Там подтвердили, что инцидент произошел «в нескольких десятках метров от КПП» и в 50-70 метрах вглубь леса от Корсаковской трассы.

Всего, по данным спасателей, медведя в этом месте в понедельник встретили четыре человека, из которых один погиб. Второй мужчина, чье тело нашли прикопанным в лесу, вероятно, был убит хищником несколько дней назад.

Сначала сотрудники МЧС зафиксировали нападение на двоих мужчин.

«Один человек смог отбиться и убежал, второго — зверь сильно покусал. Специалисты МЧС России отпугнули хищника и помогли эвакуировать пострадавшего и передали медикам. К сожалению, мужчина погиб от кровопотери», — сказано в сообщении.

По данным телеграм-канала Baza, врачи долго не могли подойти к пострадавшему, потому что медведь не боялся людей и его было трудно отогнать.

Через некоторое время от медведя убегали еще двое людей, спасатели снова отпугнули зверя. Vostok.Today поясняет, что место возле скульптуры «Три оленя» на автодороге Южно-Сахалинск — Корсаков считается оживленным, путешественники часто останавливаются там на краткий отдых.

Областное Агентство лесного и охотничьего хозяйства написало на своей странице во «ВКонтакте», что на место направлена оперативная группа, которая ведет «вынужденный отстрел» медведя, чтобы обезопасить население. Агентство призвало граждан «быть бдительней и соблюдать правила безопасности».

Ранее телеграм-канал «Точка отсчета» о ЧП на Сахалине показал кадры преследования медведя и попыток стрельбы по нему. Лесничие в кадре удивлялись, что животное не испугалось людей и машины и не пыталось скрыться. Медведь убежал в лес только после того, как раздались ружейные выстрелы.

Позднее тот же канал опубликовал видео из леса, на котором видно прикопанное тело мужчины. Человек, который вел съемку, рассказал, что этот труп «давнишний», а мужчина, который умер в «скорой», стал жертвой нового нападения.

В отношении должностных лиц органов контроля и профилактики возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей смерть двух лиц (ч. 3 ст. 293 УК). По этой статье виновным может грозить до семи лет лишения свободы.

Прокуратура Сахалинской области начала проверку по факту случившегося, в ходе которой оценит, насколько органы в сфере лесного хозяйства соблюдали требования законодательства в области регулирования численности диких животных. При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщило ведомство.

Vostok.Today и сахалинский медиахолдинг «АСТВ» рассказали, что в другой части Южно-Сахалинска местная жительница встретила медведя, который вышел из леса на лыжероллерную трассу курорта «Горный воздух» недалеко от отеля Santa Resort. В этом случае нападения не было, медведя засняли на видео бредущим вдоль асфальтовой дороги.

Кроме того, медведя или медведей видели в селе Тихое, в одном случае он задрал собаку на рыболовецком стане, в другом прошелся по перрону местной железнодорожной станции. Пока неизвестно, был ли это один и тот же хищник или два разных.