Пострадавший от нападения льва Олег Зубков находится в сознании, он может сам писать на листе. Об этом в телеграм-канале сообщил дрессировщик Эдгард Запашный, ссылаясь на людей, близких к Зубкову.

«Пишет сам на листке — общается с врачами так. Готовят к переправке в Симферополь», — говорится в сообщении.

Накануне вечером на Зубкова во время кормления напали львы, он получил множественные ранения. В региональном СК сообщили, что директор парка сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание. По данным ведомства, в настоящее время он находится в реанимации.

Главный внештатный торакальный хирург Крыма Андрей Дорошенко позже сообщил «Крым 24», что лев повредил Зубкову трахею и мышцы шеи. Кроме того, у директора парка оторвана большая грудная мышца слева. Дорошенко добавил, что все мышцы ушиты, кровотечение остановлено.

«Mash на волне» отмечает, что Зубкова готовят к переводу в Симферополь с помощью санавиации.

По данным телеграм-канала директора парка из пасти льва спасли его пресс-секретарь и посетитель парка, который спрыгнул в вольер, хищника пытались отогнать совком и ведром.

«Когда огромный кот напал на хозяина “Тайгана”, на помощь мужчине поспешила Татьяна Алексагина — она протаранила льва на электрокаре. Это не помогло: зверь обошел машинку и снова вцепился в шею Зубкову, оттаскивая его под мост. Алексагина поехала следом, но заглохла — тогда вооружилась ведром, пластиковым совком и пошла в рукопашную. Ей удалось отогнать животное», — говорится в сообщении.

«Крым 24» отмечает, что владельцу «Тайгана» провели трехчасовую операцию ему в Белогороской больнице, до настоящего момента он находился там в отделении реанимации.

«Сейчас туда прибыли врачи санавиации. Медики сначала оценили состояние Зубкова и только после принимали решение о переводе в другую больницу», — пишет телеграм-канал.

Нападение львов происходит в «Тайгане» не в первый раз. В октябре 2024 года в сафари-парке львы растерзали сотрудницу учреждения Леокадию Перевалову, пришедшую чистить вольер. Зубков тогда сообщил, что женщина была управляющей парком, проработала там 18 лет и считалась самой опытной.

«Тайган» — один из крупнейших в Европе питомников львов. Территория парка составляет больше 30 га, там проживают около 60 львов, 40 тигров и сотни других животных.