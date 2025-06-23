На директора парка «Тайган» в Крыму Олега Зубкова во время кормления напали львы, он получил множественные ранения, сообщает региональное управление СК.

«По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева следователи организовали проверку по факту получения травм директором парка львов «Тайган» в результате нападения на него льва», — говорится в сообщении ведомства.

В СК уточнили, что вечером 22 июня во время кормления хищников лев напал на Зубкова, причинив ему множественные травмы.

«Потерпевший сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание. В настоящее время он находится в реанимации», — отметили в ведомстве.

Следователи организовали проверку на предмет статей 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и 143 («Нарушение требований охраны труда») УК РФ.

Главный внештатный торакальный хирург Крыма Андрей Дорошенко позже сообщил «Крым 24», что лев повредил директору парка трахею.

По его слова, хищник разорвал ее клыками, также у Зубкова повреждены мышцы шеи. Кроме того, оторвана большая грудная мышца слева. Дорошенко уточнил, что все мышцы ушиты, кровотечение остановлено.

На сайте сафари-парка «Тайган» говорится, что это один из крупнейший в Европе питомник львов. Его территория составляет больше 30 га, там проживают около 60 львов, 40 тигров и сотни других животных.

В октябре 2024 года в сафари-парке «Тайган» в Белогорске львы растерзали сотрудницу учреждения Леокадию Перевалову, пришедшую чистить вольер. Зубкова тогда сообщил, что женщина была управляющей парком, проработала там 18 лет и считалась самой опытной.

По его словам, при уборке вольера не была закрыта задвижка из наружного во внутренний вольер. Зубков уточнил, что кто-то из других сотрудников, кроме Переваловой, вряд ли мог его открыть. Также он исключил версию о том, что это могли сделать сами животные.