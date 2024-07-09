Муфтият Дагестана опубликовал текст «Шариатского решения по никабу», в котором приводится обоснование введенного в начале июля временного запрета на ношение этого предмета одежды в регионе. Документ датирован 9 июля и подписан группой докторов исламских наук.

Текст «Шариатского решения» содержит ссылки и цитаты из книг «по шариатскому праву (фикх) четырех мазхабов», трудов ученых, а также Корана. Авторы материала отмечают, что документ создавался с целью «прояснения статуса никаба в Исламе и предоставления информации о мнениях ученых-богословов по этому вопросу».

Согласно шариатскому решению, никаб — это предмет одежды, который полностью закрывает лицо женщины, оставляя только узкие прорези для глаз, чтобы она могла видеть. Разница между никабом и хиджабом заключается в «степени сокрытия внешности».

В материале говорится, что в современном мире «никаб стал предметом обсуждения и споров». В частности, «во времена смуты и искушения», согласно шариату, мусульманским женщинам рекомендовалось, а иногда и обязательно предписывалось ношение никаба «для сохранения скромности и предотвращения фитны (искушения)».

Как говорится в документе, сейчас возникла «новая реальность», в условиях которой ношение никаба вызывает «обратный эффект», а его восприятие зависит от страны и региона проживания мусульман.

«В некоторых странах никаб стал признаком религиозного радикализма и фанатизма. <…> Поэтому в некоторых обстоятельствах ученые-богословы и религиозные лидеры могут рекомендовать отказаться от ношения никаба во избежание угрозы безопасности всего общества», — поясняется в шариатском решении.

Авторы документа обращают внимание, что в настоящее время никаб привлекает повышенное внимание, а в некоторых странах стал «признаком религиозного радикализма и фанатизма». Кроме того, по утверждению составителей материала, ношение этого предмета одежды приводит к «усугублению напряженности в обществе», вызывая «страх и опасения» у большей части населения.

Согласно шариатскому решению, большинство ученых-правоведов сходятся во мнении, что ношение никаба «не является обязательным шариатским предписанием для женщины».

Женщинам, которые чувствуют «чей-то пристальный взгляд», авторы документа порекомендовали прикрывать лицо веером или частью платка.

«Сестры должны понимать, в какое время мы живем и в каком государстве находимся», — говорится в шариатском решении.

О временном запрете ношения никабов муфтият Дагестана объявил 3 июля. Решение будет действовать «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения».

Поводом для временного запрета ношения никабов послужил теракт в Дагестане 23 июня. В результате нападения вооруженных боевиков на пост ДПС, православный храм и синагогу погибли 21 человек, в том числе 16 сотрудников правоохранительных органов.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что выступает против ношения никабов, поскольку этот предмет одежды дает возможность «за платками скрываться мужчинам, а женщинам проносить запрещенные предметы».