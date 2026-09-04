Рост мировых цен на зерновые культуры в августе составил 2,2% по сравнению с июлем, достигнув максимума с мая 2024 года, говорится в ежемесячном обзоре ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН). Этот подъем стал следствием перебоев с поставками зерна из Черноморского региона и ухудшения прогнозов урожая в ряде стран из-за жаркой погоды.

В августе мировые цены на пшеницу выросли на 2,6% по сравнению с июлем, в годовом выражении рост составил 15%. Эксперты ФАО объясняют это затяжными проблемами с экспортом из Черноморского региона, снижением прогнозов производства в некоторых европейских регионах из-за жары и засухи, а также ослаблением курса доллара.

Цены на кукурузу увеличились на 2,5% к июлю. Это объяснили растущей обеспокоенностью по поводу урожая в кукурузном поясе США и ухудшением прогнозов в ЕС, несмотря на высокий спрос со стороны производителей этанола и комбикормовой отрасли. Обзор ФАО также отмечает, что опасения по поводу поставок продовольствия после закрытия Ормузского пролива оказали дополнительное влияние на стоимость этой зерновой культуры.

На рынках фуражных зерновых наблюдается более стабильная картина. Цены сорго и ячмень выросли на 3,9% и 2,6% соответственно/ Стоимость риса увеличились на 0,5%, причем рост индийских сортов обусловлен колебаниями валютных курсов, продолжающимися закупками Азии и Африки и ожидаемым сокращением поставок.

Ранее издание iDNES сообщило, что экстремальная жара наносит катастрофический урон сельскому хозяйству стран Юго-Восточной Азии, приводя к миллиардным убыткам. Аномальные температурные показатели в регионе превысили многолетние рекорды.

В КНР температура поднималась выше +40°C, что повлекло за собой массовую гибель посевов риса, кукурузы и сои. В Индии засуха затронула ключевые штаты и уничтожила до 30% урожая сахарного тростника.