Утечка жидкого аммиака произошла 6 июля в морском порту Усть-Луги в Кингисеппском районе Ленинградской области при проведении погрузочно-разгрузочных работ на танкере «Эко-Визард», сообщило российское министерство транспорта. Телеграм-канал Baza утверждает, что утечке предшествовал «взрыв неизвестного характера».

В сообщении канала уточняется, что танкер «Эко-Визард» под либерийским флагом пришел в петербургский порт из Антверпена (Бельгия).

«Причины взрыва неизвестны. Возможно, они связаны с техническим характером — однако ответ на это смогут дать соответствующие службы после тщательной проверки», — пишет Baza.

В Минтрансе заверили, что держат ситуацию на контроле и уже провели оперативное совещание под председательством главы ведомства Романа Старовойта. Последствия ЧП ликвидируют аварийные службы портового терминала, экипаж танкера из 23 человек был эвакуирован и находится в порту, никто не пострадал.

Погрузку оперативно остановили, судно будут осматривать водолазы. Сотрудники Балтийского филиала ФГБУ «Морспасслужба» готовятся приступить к аварийно-спасательным работам.

Аммиак — бесцветный газ с резким запахом нашатырного спирта, в 1,7 раза легче воздуха, хорошо растворяющийся в воде. При выходе в атмосферу из сжиженного состояния он дымит и распространяется в верхние слои приземного слоя атмосферы. Пары аммиака опасны для человека: они раздражают слизистые оболочки глаз и органов дыхания, а также кожные покровы, вызывают обильное слезотечение, боль в глазах, химический ожог конъюктивы и роговицы, потерю зрения, приступы кашля, покраснение и зуд кожи, а при ингаляционном поражении — токсический отек лёгких и тяжелое поражение нервной системы.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что распространения аммиака в атмосфере удалось избежать благодаря дождю и «своевременно установленной водяной завесе», поэтому «угроза жизни и здоровью, а также негативное воздействие на окружающую среду отсутствуют».

По словам главы региона, специалисты областного управления гражданской защиты провели замеры на месте происшествия и определили, что показатели экологической безопасности остаются в пределах допустимой концентрации (ПДК).

В локализации и сборе аммиака участвовали сотрудники МЧС, Управления гражданской защиты Ленинградской области и аварийной службы собственника портовых сооружений, добавил Дрозденко. Сейчас, уточнил он, проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины случившегося.

Ранее об утечке писало петербургское издание 78.ru со ссылкой на собственный источник. По его словам, произошла разгерметизация на стоявшем в порту танкере.

Напомним, аналогичный инцидент произошел в том же порту в феврале: тогда после серии взрывов в машинном отделении танкера Koala началась утечка мазута. Дрозденко тогда сообщал, что при запуске двигателя произошел «техногенный инцидент», повредивший машинное отделение. Росморречфлот заявлял, что угрозы разлива мазута и затопления судна нет. Экипаж удалось оперативно и без пострадавших эвакуировать на берег. Baza уточняла, что танкер дал течь и сел на мель в порту, после чего вокруг него были установлены боновые заграждения для сбора нефтепродуктов.