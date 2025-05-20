В Новосибирске рано утром 20 мая загорелся и взорвался седан Hyundai Solaris. Водитель легкового автомобиля, работающий таксистом, получил ожоги.

Машина загорелась, когда проезжала вдоль подъезда жилого дома №227 по улице Зорге в Кировском районе. Момент ЧП сняла видеокамера домофона.

По сообщению Telegram-канала АСТ-54 Black, сотрудники МЧС России потушили горящий автомобиль за шесть минут. Установлено, что в машине было установлено газобаллонное оборудование. По предварительным данным, причиной взрыва стала техническая неисправность.

Получивший ожоги водитель направлен на амбулаторное лечение.

В конце апреля в подмосковной Балашихе из-за возгорания газового баллона взорвался автомобиль Volkswagen. Жертвой ЧП стал один человек.