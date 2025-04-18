В Краснодарском крае задержали иностранного гражданина, готовившего подрыв административного здания в Новороссийске по заданию украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Выполняя очередное указание куратора, он изъял из тайника готовое к использованию самодельное взрывное устройство массой 2,5 кг», — говорится в сообщении.

Как следует из видео задержания, переданного в СМИ, мужчина 2000 года рождения имеет паспорт Беларуси. Он рассказал на камеру, что ему была поставлена задача совершить диверсию на пункте сбора военнослужащих в Новороссийске с применением взрывного устройства.

По его словам, он закопал части устройства, после чего в начале апреля должен был собрать компоненты и совершить взрыв в здании сборного пункта.

«Со слов моего куратора из СБУ [Службы безопасности Украины], данная акция была звеном в планах украинских спецслужб для дальнейшей экскалации конфликта и срыва переговоров между Россией, США и Украиной», — сказал задержанный.

Он также подозревается в сборе разведданных. Мужчина сообщил, что его завербовали в декабре 2024 года, за денежное вознаграждение должен был вести наблюдение за военными объектами на Кубани. В релизе ФСБ уточняют, что от него требовали собирать сведения о местах дислокации кораблей Черноморского флота и российских военнослужащих.

Следственный отдел краевого управления ФСБ возбудил уголовное дело о приготовлении к совершению теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК).

Ранее ФСБ отчиталась, что ее сотрудники задержали уроженца Центральной Азии, связанного с международной террористической организацией, который готовил теракт в досуговом центре в Пятигорске с использованием бутылок с зажигательной смесью. Позднее телеграм-каналы написали, что задержанный уроженец Таджикистана планировал поджечь дворец культуры «София» во время выступления стендап-комика Павла Воли 16 апреля по заданию «Исламского государства»*. Концерт Воли отменили за несколько часов до начала. Сам артист объяснял отмену «техническими причинами».

* запрещенная в России террористическая организация