Взрыв газа произошел в десятиэтажном панельном доме на улице Бейбулатова в Махачкале, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Дагестана в телеграм канале.

«Пострадали два человека, которых доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы имени Вишневского», — говорится в сообщении.

По информации регионального МЧС, взрыв «газовоздушной смеси» не привел к пожару. В доме выбиты две оконные рамы, обрушений нет, уточнили в ведомстве. Спасатели не проводили эвакуацию жильцов. На месте происшествия работали 30 специалистов и 9 единиц техники.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования», — сообщили в региональной прокуратуре.

Утром 25 марта взрыв газа прогремел в доме №14 на Гапцахской улице в Махачкале. Пострадала жительница квартиры, где произошел взрыв. Спасатели эвакуировали более 150 человек.

В министерстве энергетики и тарифов (Минэнерго) Дагестана заявили, что у дома на Гапцахской улице не было договора о поставке газа и отсутствовали исполнительно-технические документы на этот ресурс. Главный жилищный инспектор Дагестана Сергей Касьянов подтвердил, что дом был «самовольно возведен». По словам прибывшего на место происшествия главы Дагестана Сергея Меликова, «цепочка нарушений» привела к ЧП.