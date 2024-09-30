После взрывов и пожара в жилом комплексе «Селигер Сити» на севере Москвы, в результате которых погиб мужчина, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК). Источник «Известий» не исключил, что погибший владелец квартиры мог совершить суицид.

Пожар в ЖК «Селигер Сити» в Ильменском проезде, произошел ночью 30 сентября. По данным телеграм-канала «112», квартира, ставшая эпицентром взрыва, принадлежала Роману Карташеву. Мужчина работал начальником отдела в промышленном холдинге, пишет Shot.

Помимо жилья в «Селигер Сити», у него была квартира в Химках. По данным канала, 29 сентября он пронес туда 10 газовых баллонов. Соседи сделали ему замечание, но он не отреагировал и уехал. Жильцы вызвали полицию и МЧС. Карташев не отвечал на звонки, поэтому сотрудники экстренных служб вскрыли квартиру, вынесли оттуда баллоны и опечатали дверь, пишет Mash.

Консьержка дома в Химках рассказала РЕН ТВ, что в последнее время он странно себя вел: разговаривал сам с собой, грубил соседям. По словам женщины, около двух лет назад Карташев развелся с женой, а три месяца назад она забрала у него из квартиры свои вещи в его отсутствие. После этого мужчина якобы намекнул консьержке, что хочет покончить с собой.

Shot утверждает, что Карташев несколько раз пытался совершить самоубийство, в связи с чем его поставили на учет в психоневрологическом диспансере.

Первый взрыв в «Селигер Сити» произошел около 2:45 ночи. Жильцы звали на помощь из окон, некоторые пытались спрыгнуть, рассказала «Газете.Ru» одна из очевидиц. «Потом соседи стали стучать во все двери и кричать, что нужно выбегать. Пока собирались, было еще несколько взрывов», — сообщила она.

Житель соседнего дома отметил, что сначала принял взрыв за атаку беспилотника.

«Пока посмотрели в окна, думали, что беспилотники, произошло еще четыре взрыва за 10 минут. Оглядываясь, понял, что это не беспилотники, а в доме взрывается, побежали на улицу. Там на пятом этаже был дичайший пожар», — рассказал мужчина.

В одной из квартир, где проживает семья с четырехлетним ребенком, взрывом заблокировало дверь, поэтому жильцов спустили на землю через окно с помощью пожарного автоподъемника, рассказала Shot мать ребенка. Одному из жильцов пришлось прыгать из окна, его поймали на одеяло или матрас, сообщила ТАСС очевидица.

«Около 2:50 проснулись от того, что дом как будто трясется, сначала ничего не было понятно. Около 02:54 услышали сирену скорой и пожарных машин. Выглянули в окно, а там из окна соседнего дома полыхает огонь. Затем последовал еще один взрыв», — приводит «Московский комсомолец» свидетельства очевидцев.

Соседи мужчины по «Селигер Сити» рассказали изданию, что в его квартире шел ремонт, там постоянно видели рабочих. По версии Следственного комитета, в ЖК произошел «самопроизвольный хлопок» газовых баллонов, которые предположительно использовались для монтажа натяжного потолка. Назначены пожарно-техническая, судебно-медицинская и другие экспертизы.

Управляющая компания разъясняет собственникам правила проведения ремонта, сообщил «Известиям» операционный директор ГК «Высота» Дмитрий Хамидов. По его словам, погибший владелец квартиры давно закончил ремонт и не оповещал о других работах.

По словам жильцов, пожарная сигнализация сработала только в двух корпусах, где не было пожара, пишет «МК». При этом 25 сентября в доме проводилась проверка пожарной сигнализации. Об эвакуации жители узнавали из домовых чатов и оповещений в приложении ЖК. Хамидов утверждает, что противопожарная система в «Селигер Сити» работает исправно, проверки там проводятся ежеквартально.