Украина при подготовке операции «Паутина», в ходе которой были атакованы российские военные аэродромы, «взяла за образец» подрыв самолета А-50 на белорусском аэродроме Мачулищи в 2023 году. Такое мнение военный обозреватель Валерий Ширяев высказал в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

«Понятно, что это («Паутина». — прим. RTVI) операция Службы безопасности [Украины] под руководством [Василия] Малюка. Она взяла за образец атаку агента СБУ возле аэродрома Мачулищи в Белоруссии в марте 2023 года, которая закончилась удачным поражением самолета А-50», — сказал Ширяев.

При этом А-50 не получил «катастрофических поражений», его отремонтировали, отметил эксперт.

«Стало понятно, что это можно взять за модель рабочую, и начали уже с этого момента готовить именно этот сценарий массового применения, так сказать, масштабировать его для нападения на авиабазы стратегической авиации России», — добавил Ширяев.

26 февраля 2023 года в интернете появилась информация, что на аэродроме Мачулищи под Минском прогремели взрывы, был поврежден российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

7 марта власти Беларуси сообщили, что задержан гражданин Украины и России Николай Швец, пытавшийся подорвать А-50 с помощью дронов по заданию СБУ, и еще около 20 человек. Швец родился в 1993 году в Кривом Роге.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в разработке атаки на Мачулищи участвовало «руководство ЦРУ», и назвал «гнидой» украинского лидера Владимира Зеленского. Позже глава СБУ Малюк заявил, что диверсию в Мачулищах организовала его спецслужба.

Летом 2024 года Швеца вернули на Украину, обменяв на митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких), приговоренного в Виннице к пяти годам лишения свободы. Это произошло в рамках российско-украинского обмена военнопленными. «Это была просьба президента России: если есть возможность, помочь освободить известного священнослужителя Ионафана <…> Мы этого человека отдали в Украину, они нам отдали священника», — рассказывал Лукашенко.

В октябре суд в Минске вынес приговор в отношении 12 человек по делу о взрывах в Мачулищах. Обвиняемым назначили наказание в диапазоне от двух лет и трех месяцев до 25 лет лишения свободы.